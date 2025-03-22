Ekrem İmamoğlu 'DEM Parti’nin söylemi olarak biliyorum' demişti: Tuncer Bakırhan'dan 'Kent Uzlaşısı' açıklaması

Yayınlanma: 22.03.2025 - 23:38

Güncelleme: 22.03.2025 - 23:41

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk ekranlarında konu oldu. Bakırhan gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

"KENT UZLAŞISI DEYİNCE Mİ SUÇ OLUYOR?"

Bakırhan, kendisine sorulan, "Kent Uzlaşısı sadece DEM Parti’nin kullandığı bir kavram mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kent Uzlaşısı, bizim kullandığımız bir kavram. Bizimle birlikte üzerine Türkiye’de yazılan çizilen, birçok yerelde hayata geçen ve sonuç alan bir tanımlamaydı. Türkiye İttifakı deyince suç değil Kent Uzlaşısı deyince mi suç oluyor?

Kent Uzlaşısı, gayet açık, içeriği gibi isminin de açık ve net olduğu bir uzlaşıdan bahsediyoruz. Bu, bizim partinin tartıştığı bir iş birliği yönetimidir. Biz Kent Uzlaşısı kararı ile birlikte yerele inisiyatif veriyoruz… Kent Uzlaşısı aynı zamanda Diyarbakır için de geçerlidir. 100 binin üzerinde delege sandıklara giderek kendi yöneticilerini seçti. Dünyada hiçbir siyasi partinin denemediği bir yöntemi bu seçimde harekete geçirdik."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılık tarafından yöneltilen “Kent Uzlaşısı”nın anlamı ve amacıyla ilgili soruya verdiği yanıtta ise bu kavramın kendisiyle ilişkilendirilmesini reddederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu ifadeyi DEM Parti’nin söylemi olarak biliyorum. Ben 2019 seçimlerinden itibaren ‘İstanbul İttifakı’, sonrasında ise ‘Türkiye İttifakı’ söylemini kullandım. Türkiye’nin farklı kesimlerini kapsayan, demokratik bir temsili hedefleyen bu anlayışla seçim çalışmalarımızı yürüttük.”

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Teklifimiz 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir" açıklamasını yapmıştı.

Bakırhan buna ilişkin ise, "Malazgirt aslında Türklerin ve Kürtlerin ilk ittifak yaptıkları, birlikte Anadolu’nun kapılarını açtıkları bir yerdir. Önemlidir, tarihidir. Örgüt ben bırakacağım diyor. Öcalan’ın çağrısına uyacağız dedi. Siz de takip ettiniz, ilk defa bu kadar net bir açıklama yaptı. Ama kongre yapılması için zeminin oluşması gerekiyor dedi. Bence o zemin oluşturulsun. O zaman oluşunca biz örgütün bu konuda ne kadar samimi olup olmadığını anlayacağız. Biz örgüt adına burada bir şey diyemeyiz" şeklinde konuştu.