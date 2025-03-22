İzmir’de İmamoğlu eylemlerinde 4’üncü günde de müdahale edildi

Yayınlanma: 22.03.2025 - 23:05

Güncelleme: 23.03.2025 - 00:11

İzmir Valiliği’nin 5 günlük gösteri yasağına rağmen CHP, meslek örgütleri, STK’ler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri kentte eğitim hayatını sürdüren binlerce üniversite öğrencisi Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERDEN KORTEJ

Türk bayrakları ve Atatürk portresi ile Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan öğrenciler “Diplomasız Erdoğan”, “Hükümet istifa”, “Kurtuluş sokakta sandıkta değil”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Mustafa Kemal’ın askerleriyiz”, “Hak hukuk adalet” sloganlarıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden tekrar Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Vatandaşlar balkonlarında tencere tava sesleriyle öğrencilere destek verdi.

CUMHURİYET MEYDANINDA BİRLEŞİLDİ

CHP İzmir İl Başkanlığının çağrısı üzerine partililer, belediye başkanları, STK'ler, meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partilerin temsilcileri ve yurttaşlar da Kültürpark Lozan Kapısı önünden bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü ve öğrencilerle bir araya geldi. Polisin geniş güvenlik önlemleri alırken helikopterlerin alçak uçuş yapması dikkat çekti.

Bir grup öğrenci Cumhuriyet Meydanı’ndan Konak’a ve Bayraklı’daki AKP İl Başkanlığı’na doğru yürüyüşe geçti.

Cumhuriyet Meydanı’ndan Konak’a doğru yürümek isteyen yurttaşlara polis TOMA’larla müdahale etti. Gözaltılar olduğu bildirildi.

AKP il binasına yönelen öğrenciler yolu kapatarak yaklaşık 10 km yürüyerek Manas Bulvarı’na ulaşarak polis bariyeriyle karşılaştı. Polis, barikatı aşmak isteyen öğrencilere plastik gaz kapsülleri, TOMA'lardan tazyikli su ve biber gazı ile sert müdahale bulundu.