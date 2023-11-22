Ekrem İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya bir video paylaşımında bulundu. İmamoğlu, 12 metrobüsün daha alındığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin toplu ulaşım çilesinin simgeselleşen sorunlarından metrobüs ağına yönelik bir büyük adım daha attı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 12 metrobüsün daha İstanbulluların hizmetine girdiğini uyurdu
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi. Yeni, yüksek yolcu kapasiteli, güçlü ve konforlu metrobüs sayısı 242 oldu" ifadelerini kullandı.
Bugün 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 22, 2023
Yeni, yüksek yolcu kapasiteli,
güçlü ve konforlu metrobüs sayısı
242 oldu. pic.twitter.com/FobOjvnSJx
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