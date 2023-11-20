Aday adayı olduğunu duyurmuştu: İmamoğlu’ndan ‘Suat Sarı’ açıklaması!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:55

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den İstanbul aday adayı olduğunu duyuran İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı hakkında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı olsun. Aday adayı olmak önemlidir. Suat Sarı değerli ve geçmişten gelen deneyimleri üzerinden ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız. Kararında başarılar dileriz kendisine. Bana yakışan sadece bu kadardır.”

"İttifak meselesi bir kişinin kararıyla değil, partilerle ilgili bir süreçtir" diyen İmamoğlu, "Biz en iddialı olduğumuz şeyi şöyle tarif etti; toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız. Bunun siyasi olarak da kurumsal olarak da görüşmesi mümkündür. Daha önce olduğu gibi ve başarıldığı gibi..." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir kişi aday adayıyım diyebilir ama en son karar verecek olan partilerdir. Biz hala daha önce ittifak kurduğumuz, ittifakı konuştuğumuz, toplumsal ittifakı oluşturduğumuz bütün çabaları en üst seviyede vermeye devam edeceğiz."