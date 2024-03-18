İmamoğlu’ndan ‘milliyetçilik’ mesajı: ‘Suyunu, havasını koruyan en büyük milliyetçidir’

Yayınlanma: 18.03.2024 - 19:53

Güncelleme: 18.03.2024 - 20:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de Ulus Mahallesi’nde semt pazarını ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaret sonrası “Büyükçekmece Tepecik Göl Sahili Açılışı” ve halk buluşmasında vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, şunları söyledi:

''Burada sizinle olmak, insan kendi bölgesinde olmak, yakın coğrafyada dostlarıyla, komşularıyla buluşmak bir de buranın havasını solumak elbette insana iyi geliyor. Sizlerle burada çok güzel bir ortamda buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Önceki dönem genel başkanımız Sayın Hikmet Çetin burada milletvekillerimiz var. Adaylarımız var. Parti meclisi üyelerimiz var farklı şehirlerden gelen adaylarımız var. İnşallah İstanbul'un kaderini belirleyecek bir seçime gidiyoruz hep beraber. Bunlar kendileri bizi İstanbul'a ihanet ettik dediler. Doğru mu? Belki de bunların niyeti kaldıkları yerden devam istiyorlar ihanete. Açık söyleyeyim, onların bildiği iş zaten birazcık da bu. Biraz rant, biraz ihanet falan derken yeşil alanlar, kamu arazileri, bazı noktaları deprem, toplanma alanları, imara açıp birbirlerine de biraz haksız kazanç sağlamak, bunların hayata bakışı. İnanın söylemekten utanıyorum. İstanbul'da askeri alanlar var biliyorsunuz. Bu askeri alanları 2016’da darbe girişimi olunca dediler ki biz bunları şehir dışına alacağız. Ama askeri alanlar boş kalan yerleri de kamu lehine kullanacağız dediler. İşte spor alanları, kültürel alanlar, rekreasyon alanları, yeşil alanlar vesaire dediler. Ne yaptılar biliyor musunuz? 10 bin Futbol sahası büyüklüğündeki askeri alanları imara açtılar hem de öyle garibana sosyal konut falan değil. Lüks konut olarak satışa çıkardılar. Biraz ihanet dedik ya bunları konuşmak lazım.

''KANAL İSTANBUL’U SİNSİ SİNSİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Kanal İstanbul meselesini biliyorsunuz. Buradaki süreçte Kanal İstanbul meselesinde bütün mücadelemizi verdik. Bu süreç içerisinde adım attırmadık ama sinsi sinsi sürdürmeye çalışıyorlar. Acemi adaya sorsanız gündeminde yokmuş. Hem de nasıl yokmuş, işte efendim vatandaşın gündeminde olmayan, onun gündeminde yokmuş. Yani onun gündeminde olsa ne olur olmazsa ne olur? Bir kişinin gündemi önemli öyle değil mi?

''...SONUÇ 50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI''

Üç dört gün önce Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Güya seçim yaklaştı ya Demokrat damarları kabarıyor. Dedi ki hakikatleri yüzüme haykırın. Hakikatleri yüzüme haykırın ki gerçeklerle yüzleşelim ey milletim diyor. Tabii bir de diyor ki çekinmeden haykırın. Dün Konya’da ne oldu? Haykırmaya karar veren staj ve çıraklık mağdurları gittiler mitingine yüzlerini dertlerini haykırdı. Sonuç 50 kişiyi gözaltına aldılar. Bunlar Allah ıslah etsin. Milletin hak mücadelesine bile milletin hukuk mücadele bile dinleyecek sabırları yok. Bunlara ben bazen diyorum, sorsam muazzam demokratik insan.

''ÜLKEYİ YÖNETENLER MİLLETİ KÜÇÜK GÖRMEYE, MUHATAP ALMAMAYA DEVAM EDİYOR''

Bunlar Cumhuriyet’in 100’üncü yılında güya 2023’te 25 bin dolar kişi başı gelir dediler. Şu anda altı sekiz bin dolar, dokuz bin dolar kişi başı gelirimiz var. Yani biz koydukları hedeflerin çok gerisine düşmüş bizi mağdur etmiş durumdadırlar. Bu sahte mutluluk tablosudur. Gerçekler başka, emeklisinden işçisine atanamayan memurlarından mülakat belasına kadar milyonlarca insanımız çok zor günler geçiriyor. Ülkeyi yönetenler ise milleti küçük görmeye muhatap almamaya devam ediyor. Milletin cebine girecek parayı da yük görmeye başladılar.

''MİLLETİNİ UNUTTU. TEK DERDİ KOLTUK, BU KÖTÜ BİR ŞEY''

Emekli meselesinde emekliye verilecek maaşı ilave bu verilmeli deniyor. O ne diyor? Bütçeye yük diyor. Bütçeye başka şeyler yük değil emekliye vereceğin yük olmaz bu. Milletini unuttu tek derdi koltuk bu kötü bir şey. Liyakati unuttu işi bilmeyen insanlar, ekonominin başına getirdi. Yedi sekiz senede paramızı pul etti.

“BU ŞEHRİ İSRAFTAN, RANTTAN, İHANETTEN KORUYAYIM DİYE BENİ İŞ BAŞINA GETİRDİNİZ”

Siz İstanbul'un muhafızı olmamızı, İstanbul'u kötülüklerden koruyup o güzel çocuklara, buraya beni gelip dinleyen sevgili hanımefendilere, sevgili gençlerimize pırlanta gibi, güzel kızlarımıza yakışıklı oğullarımıza bu şehri tahrip olmamış, güçlenmiş ve güzellenmiş bir şekilde bırakmanın mücadelesini veriyoruz. Bu şehri israftan, ranttan, ihanetten koruyayım diye beni işbaşına getirdiniz. Ben sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Söz veriyorum size."

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından; CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, CHP milletvekilleri Engin Altay, Zeynel Emre, Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Ozan Işık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel, CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli ve CHP Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Özbek tarafından kesilen kurdele ile Büyükçekmece Tepecik Göl Sahili, resmen vatandaşların kullanımına açıldı.