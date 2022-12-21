Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yediği akşam yemeği görüntüsünü paylaşan 'gazeteciye' ilk kez yanıt verdi: 'Ahlaki değil...'

21 Aralık 2022 Çarşamba, 17:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün beraberindeki heyetle Cumhuriyet'i ziyaret etti. Burada gazete yönetimi ve emekçileriyle bir araya gelen İmamoğlu, Cumhuriyet TV'nin de sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte restoranda baş başa yemek yediği anları paylaşan, yandaş Yeni Şafak gazetesinin muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’e ilk kez yanıt verdi.

"MOBESE KÜLTÜRÜNÜN BİR DEVAMI"

"Hiç ahlaklı bir paylaşım değil. Tamamen geçen sene başlattıkları 'mobese kültürünün' bir devamı" diyen İmamoğlu, "İnsanların kişisel yaşamlarını deşifre etmek, millete bir şekilde kötüymüş gibi göstermek... Kötü de bir ortamımız da yok zaten şeffaf bir yaşamımız var. Belki de 3-4 ayda bir baş başa yemek yeme fırsatı bulduğum eşimle, baş başa geçirdiğim bu anı bir şekilde çekip oradan anlamlar yüklemek çok ahlaki değil" diye konuştu.

"İSTEDİKLERİ KADAR YORUM YAPSINLAR..."

İmamoğlu, "Ama zaten bizi şaşırtan bir durum da değil. İnsanın yüzünü, tavrını, kalbini hakkını veren kullar da var, Yaradan da var. O tür insanlar bizimle ilgili istedikleri kadar yorum yapsınlar, onu bozamazlar" ifadelerini kullandı.

"ESAS OLAN MEMLEKETİN DEĞİŞMESİ"

Hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 'siyasi yasak' kararının onanması halinde nasıl bir yol izleyeceği sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadeleye devam. Hiçbir şekilde bizim temel amacımız, bizim bir yerde olmamız üzerine kurulu değil ki. Esas olan memleketin değişmesi. 85 milyon insanın arzu ettiği güzel bir ülkeye sahip olmamız. Bu noktada hangi koşulda, neredeki konumda olduğumuzun bir önemi yok. Bir mücadeleye karar verdik ve bunu başarana kadar, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz."

"ÜLKENİN ZARAR GÖRDÜĞÜ HİÇBİR ŞEYDEN FAYDALANMAM"

Bu sürecin uzun vadede 'kendisine yarar sağlayacağı' iddialarını da cevaplayan İmamoğlu, "Ben ülkenin zarar gördüğü hiçbir şeyden faydalanmayı isteyecek bir siyasetçi değilim. Bundan faydalanmayı kendine strateji olarak değerlendirmiş insanlar olabilir Türkiye'nin geçmişinde. Ben üzüntü duyarım çünkü ülkemin demokrasisi yara alıyor. Aynen İstanbul seçimini iptal etmeleri gibi. Bu da siyasi bir karar. Arkasında duran bütün aklın değişmesini diliyorum. Daha mertçe ve akıllıca bir tavırla, kuralları bozmayan, demokrasi kurallarına göre hareket eden bir akılla yola bakmalarını dilerim. Onun için kişisel bir fayda tarafını hiç düşünmüyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN 'OĞLUNA SAHİP ÇIK' SÖZLERİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İmamoğlu'nu kasterek CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelttiği "Oğluna sahip çık" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kere, herkesin ebeveyni belli. Tabii aslında bunu da bir hakaret kabul edebilirim ama gündemime dahi almıyorum. Genel Başkanımızın bizi 'baba-oğul' ilişkisi diye tariflemesinden gurur ve onur duyuyorum. Yarın da belki 'abla-kardeş' ilişkisine takılabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Çünkü muhalefetin içerisindeki bu sıkı dayanışma, o güzel işbirliği, bir arada düşünebilme, en zor anda bile ayağa kalkabilme karakteri, bence onların aklını karıştırdı. Biraz ruh hallerini bozdu. Böyle sataşmalara devam edecekler. Gülüp geçiyoruz."