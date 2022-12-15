Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararı İBB Meclisi'nde tartışıldı

15 Aralık 2022 Perşembe, 22:26

İBB Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşimi Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda Birinci Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası tartışıldı.

MHP Grup Başkanı ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, öncelikle Başkan İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini sunarken, miting alanları varken Saraçhane Binası önünde gösteri yapılmasını eleştirdi. Yılmaz şunları söyledi:

Gösteriler, nümayişler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Kamu hizmet binası olan meclis binası önünde dün olduğu gibi bugün de bir gösteri yapılacak. Yenikapı ve Maltepe Miting Alanı varken, kamu hizmet binası önünde yapılmasının doğru olmadığını, trafiği kilitlediğini ve İstanbullu vatandaşları zora soktuğunu belirtmek istiyorum.

AKP Grup Başkanı Tevfik Göksu da alınan kararın nihai olmadığını, yargı sürecinin devam ettiğini ve İBB Başkanı ile ilgili kesinleşmiş bir mahkumiyet ve siyasi yasaklamanın söz konusu olmadığını söyledi. Göksu, "Üzüntülerimi ve geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Ancak, otobüsün üstündeki sevinci görünce kelimelerin yetersiz kaldığını görüyorum” dedi.

“YANINDAYIZ İMAMOĞLU"

CHP Grup Başkanı Doğan Subaşı ise yargılanan ve ceza alan İBB Başkanı’nın nasıl seçildiğini 84 milyonun bildiğini belirterek şunları söyledi: