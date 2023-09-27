Ekrem İmamoğlu haritayı paylaşıp çağrı yaptı: 'Ne yazık ki rekor düzeyde...'

İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaştı. İmamoğlu, "İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde. Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 08:07
Ekrem İmamoğlu haritayı paylaşıp çağrı yaptı: 'Ne yazık ki rekor düzeyde...'
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Kavurucu yaz sıcaklarıyla birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü kuraklık tehlikesini atlatamadı. 

Barajlarındaki su seviyesi kritik seviyelere düştü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Ekrem İmamoğlu 'tasarruf' çağrısı yaptı.    

"BU İSRAFA SON VERME ÇAĞRISIDIR"

X (Twitter) hesabından Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaşan İmamoğlu şu notu düştü: 

"Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır. Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde. Günlük kullanım 3.5 milyon metreküp düzeyinde. Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor."


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