İBB'ye kumpas davası çöktü... Ekrem İmamoğlu: Leke atıp seçim kazanamazsınız

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, “Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) PKK ile iltisakını araştırmadan yemek kartları verdiği” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı CHP milletvekilleri Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da takip etti. Mahkeme heyeti, Saltık hakkında “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan dava açılmışsa da dosya içeriği ve delillere göre kastın yokluğu gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mahkeme başkanı beraat kararına karşı oy kullandı.

Beraat kararını değerlendiren Saltık, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bayrağını yere düşürmeyen bir karar alındığı için ve bu işlemleri yaparken de başım dik, alnım açık, evime gideceğim için çok mutluyum. Adaletin tecelli etmesinden çok mutluyum” dedi.

(Ekrem İmamoğlu)

‘BUNLAR FRAGMAN’

İmamoğlu da kararı kreş açılışı töreninde değerlendirdi. İmamoğlu şöyle konuştu:



“Bir hafta önce bir savcı, 15 yıl hapis cezasıyla ilgili bir mütalaa verdi. Bir haftadır ben uyku uyuyamıyorum. Yargımız hakkında iyi şeyler düşünerek uykusuz kaldım. Yani ben, yargıya güvenerek, doğru karar alacağına olan inançla, tek cümle de etmemeye gayret ettim. O dernekle ilgili bir hüküm olmadığı gibi içeride tutuklu kimse yok. Ama burada birini 15 yılla yargılıyorsunuz. Olacak iş değil. Yani bu ne biliyor musunuz? Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları. Buradan sesleniyorum. Bu işin başında kim varsa en tepesinden en aşağıya. Bir avuç insan, işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz. Bize leke atarak kazanacağınızı sanıyorsanız 23 Haziran 2019’da yediğiniz 806 bin farklık demokrasi tokadının daha âlâsı geliyor 31 Mart’ta.”