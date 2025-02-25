Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ'ın annesine ziyaret

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:45

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:59

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'daki bir konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a geliştirilmiş; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma dosyası yetkisizlik nedeniyle de geçen günlerde Antalya'ya gönderilmişti.

Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın Ankara Çankaya'da yaşayan annesi Gönül Özdağ'ı da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ziyaret etti.

Gönül Özdağ'ı ziyarete gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.

Ziyaretin ardından konuşan Gönül Özdağ, "Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum" dedi.

Gönül Özdağ, 7 Şubat'ta Ümit Özdağ'ı Silivri'de ziyaret etmişti.

"BUNLAR İKTİDARA DA ZARAR VERİYOR"

İmamoğlu ile Yavaş, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, "Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini ülke içinde kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A DİPLOMA YANITI

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam miting yapabilirim. Ama adamın birisi tavla oynayacak adam bile bulamaz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Yazık ki haksız, hukuksuz yargılamalar, tutuklamalar, iddianameler, gündemimizin ve günlerimizin normal akışının bir parçası olduğu günler, aylar yaşıyoruz. Çok üzücü. Memleketimizin çok derin sorunların olduğu bir dönemde yargının, siyasetin, iktidarın bir aleti gibi hareket ettiği hususlar hepimizin canını yakmakta, milletimizin huzurunu kaçırmakta.

Elbette Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının hukuksuz bir biçimde tutuklanması sadece o siyasi partinin ya da genel Başkan vekilinin ya da Genel Başkanının konusu değildir ve olamaz. Hepimizin konusudur. Çünkü bu bir demokrasi ve hukuk sorunudur.

Bu anlamda biz elbette hem Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin yanındayız ve bu ülkede siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir. bu yönüyle bugün açıkçası buradayım ve kıymetli Genel Başkanın çok saygıdeğer annesi Gönül teyzemizin ellerinden öptük. Hem duasını aldık hem çok güzel önerilerini, tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetliydi. kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. ve sağ olsun daha önce Mansur Başkanımızın zaten ziyaret ettiğini biliyordum. Kendisiyle konuştuk ve birlikte ziyaret etme kararı almıştık. Onu da bugün gerçekleştirdik. kendisine de teşekkür ediyorum. tabii bugün bizi ağırlayan değerli Zafer Partisi Genel Başkanvekiline de teşekkür ediyoruz.

Bu arada şunu da ifade etmek isterim. ne yazık ki ben de kendilerini Silivri'de ziyaret etme arzusunda oldum. sadece onu değil. biliyorsunuz belediye başkanlarımız var. basın mensubu dostlarımız var. Benim çalışma arkadaşım Tayfun var. Neredeyse bir yıla yakındır muhtelif kişilerle ilgili muhtelif görüşme taleplerimize olumlu cevap alamadık.

Tahmin ediyorum Sayın Genel Başkan için de ya 3 ya 4 kez yazılı talep etmemize rağmen bir dönüş alamadığımızı da ifade edeyim. Yine talep ettik yakın zamanda. eğer görüşme talebimiz olumlu görülürse hızlıca ziyaret edeceğiz. Bu hukuksuz uygulamanın da bence gereksiz uygulamanın da altını çizmek isterim. Umarım bir an önce özgürlüğüne kavuşur."

"ASLA PARTİDE BİR AYRIŞMA OLMAYACAK"

CHP'deki cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değinen İmamoğlu ile Yavaş, "Asla ve asla partide bir ayrışma olmayacak. Seçime katılmayacağım ama desteklerimiz her zaman olacak. Her şey güzel olacak" dedi.

İmamoğlu ise "Bizim memlekete davamız var. Hiç kimsenin bireysel makam üzerine değil, ülke menfaati için adımlar atıyoruz. Sonrasında da her düşünceyi adımı da birlikte konuşarak birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.