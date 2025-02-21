Hüseyin Baş'tan Ümit Özdağ ve Suat Toktaş'a ziyaret: 'Moralleri gayet yerinde, herkese selamları var'
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve tutuklu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve tutuklu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.
Yaptığı ziyaretlere ilişkin ayrıntıları Baş, X hesabından şu ifadelerle aktardı:
"Bugün Silivri’de Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ’ı ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Sn. Suat Toktaş’ı ziyaret ettim. Her ikisinin de morali gayet yerinde herkese selamları var. Bugünler de geçecek ülke güzel günler görecek"
Bugün Silivri’de Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ’ı ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Sn. Suat Toktaş’ı ziyaret ettim. Her ikisinin de morali gayet yerinde herkese selamları var.— Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) February 21, 2025
Bugünler de geçecek ülke güzel günler görecek. pic.twitter.com/GGnkHwWy9p
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