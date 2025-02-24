Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme: Yetkisizlik kararı verildi

"Halkı kin düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlanan iddianame, 'yetkisizlik' kararı ile Antalya'ya gönderildi.

Ümit Özdağ hakkındaki iddianamede yeni gelişme: Yetkisizlik kararı verildi
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:53

Partisi'nin Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen ve çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianamede mahkeme kararını verdi.

ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından, söz konusu konuşmanın Antalya'da gerçekleşmiş olması gerekçesiyle 'yetkisizlik' kararı verilerek dosya Antalya Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

TUTUKLANDIĞI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımlarını da içeren çeşitli suçlamalar nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Özdağ'ın tutuklandığı bu soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Ümit Özdağ

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