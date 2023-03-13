Ekrem İmamoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz güveniyoruz

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:10

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:19

İBB, deprem sırasında ve sonrasında kullanılabilecek lojistik merkezini Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde açtı. Cebeci Lojistik Merkezi'nin açılışına Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı. İmamoğlu, açılış için düzenlenen törende konuştu.

"SORUNU VE SORUMLULARIYLA BİRLİKTE ANALİZ EDİP GİDERMEK ZORUNDAYIZ"

İmamoğlu," Devlet, en zayıf halkası kadar güçlüdür. Devlet bir kurumlar zinciridir, halkaların birbirine eklendiği ve asla zayıf bir halkasının olmaması gerektiği bütüncül bir organizasyondur. Her bir kurum ne kadar güçlüyse, devlet o kadar güçlüdür. Kızılay Genel Müdürü ne kadar güçlüyse, ne kadar güvenilirse, Cumhurbaşkanı da o kadar güçlü ve güvenilir hale gelir. Bu çok önemlidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de aynı kavrama sahiptir. Biz ne kadar güçlüysek, devletimizi de o denli güçlendiren bir mekanizmanın önemli bir parçası oluruz. İşte AFAD Genel Müdürü ya da AFAD süreci ne kadar işinin ehli bir biçimde yönetiliyor ve bir sisteme sahipse, evet, Cumhurbaşkanı da işte o kadar işinin sahibi ve güçlü olarak hissedilir. Devlet zinciri böyledir. Sorunu ve sorumlularıyla birlikte analiz edip, hep birlikte gidermek zorundayız" dedi. İmamoğlu, "İşte 14 Mayıs'tan sonra değişecek yönetim anlayışıyla birlikte, afete hazırlık konusunda İstanbul'da attığımız ve atacağımız adımlarla birlikte, çok daha hızlı hayata geçirerek kurumları bütünleştirerek, birleştirerek, bir arada düşünerek, bir arada sorunları hızlı bir biçimde çözme gayreti içinde, amasız, fakatsız, dönüp, 'Acaba o ne diyor' diye bakmadan, yukarıya bakıp, 'Acaba ne diyecek' diye beklemeden, ona verilen yetkilerle, aklıyla, bilgisiyle hareket eden bir mekanizmanın bizleri ne kadar tehlikelerden koruyacağını, aydınlık bir geleceğe taşıyacağını varın siz hesap edin" diye konuştu.

"SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SONSUZ GÜVENİYORUZ"

Ekrem İmamoğlu, "Bu aydınlık ana erişmek için, açık ve net söylüyorum, her zaman da söyledim, bir nefer olarak söylüyorum ki; o güne kadar durmak yok, dinlenmek yok. Elbette ki bu yola, milletimizi davet ediyoruz. Biz, çok kıymetli genel başkanım, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz güveniyoruz. Deprem bir kaderdir. Ama insanlarımızı öldüren binaların varlığı, bir kader değildir. Onu biz ne yazık ki insanlar olarak ellerimizle yaptık. Hatalarımızdan döneceğiz, eksiklerimizi gidereceğiz. Ve bundan sonra hata yapılmasına da fırsat vermeyeceğiz. Bugün hizmete açtığımız Cebeci Lojistik Merkezi de bu anlayışın İstanbul'daki ayaklarından bir tanesi. Deprem anı ve sonrası için lojistik merkez olarak kullanılacak ve özellikle deprem tecrübelerimizi de son yaşadığımız süreçlerden de elde ettiğimiz deneyimlerle daha güçlü bir stratejiye kavuşması için, yeniliklerle beraber önemli bir misyon olacak kurumumuz içerisinde" şeklinde konuştu.