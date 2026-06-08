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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hasan İmamoğlu' iddialarına tepki: 'İftiralara karşı yanıtımdır!'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hasan İmamoğlu' iddialarına tepki: 'İftiralara karşı yanıtımdır!'

8.06.2026 14:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hasan İmamoğlu' iddialarına tepki: 'İftiralara karşı yanıtımdır!'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu'yla ilgili ortaya atılan 'FETÖ iltisakı' iddialarına "Babam Hasan İmamoğlu’nun işlettiği herhangi bir okul olmamıştır. Olmayan bir okulun FETÖ iltisakı sebebiyle kapanması da söz konusu olamaz" diyerek yanıt verdi.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu'yla ilgili ortaya atılan 'FETÖ iltisakı' iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "İftiralara karşı yanıtımdır! Babam Hasan İmamoğlu’nun işlettiği herhangi bir okul olmamıştır" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Olmayan bir okulun FETÖ iltisakı sebebiyle kapanması da söz konusu olamaz. Böyle alçakça iftiralar benim ve ailemin üzerine yapışmaz!" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu, sözlerini "Bu iftiraları atarak komplo kuran kişi ve kurumlarla elbette hukuk önünde hesaplaşacağız" diyerek tamamladı. 

 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Hasan İmamoğlu

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