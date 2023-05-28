Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 'Peşini bırakmayacağım'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:05

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:15

Türkiye, 13. cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında. Yurt genelinde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde oyunu kullandı.

"'SEÇİMDE OLUR BÖYLE ŞEYLER' CÜMLESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

* "Bugünün Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisinin adına sorunsuz ve problemsiz geçmesini bekliyoruz. Demokrasi mücadelemiz neredeyse 200 yıla yakın... 200 yıldır bu insanlar bireysel hakları için mücadele ediyorlar.

* İnsanlar umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Benim içimi yakıyor. Ben kimse hakkında iftara atamam. 'Seçimde olur böyle şeyler' cümlesini kabul etmiyorum. O bakımdan ben şu anda nasıl davranıyorsam, sahada da aynı şeyi söyledim.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

* Herkesin oyuna saygı duyulur. Keşke siyasiler olarak toplumun talebine yönelik dil kullanılsaydı. Çok helalleşeceğimiz şey var. Peşini bırakmayacağım. Çünkü söylenen şeyler ağır şeyler.

* Demokrasi anlarının bir final, bir son diye bakmamak lazım. Yarın itibariyle yeni başlangıçlara sizleri yolculuğa uğurlarlar. Buradan hangi mesaj çıkarsa çıksın, sorgulanması, ders çıkartılması gereken mesajlarla doludur."

"HIZLI BİR ŞEKİLDE SAYIM YAPILACAK"

Seçim sonucunu CHP Genel Merkezi'nden takip edeceğini söyleyen İmamoğlu, "Bir önceki seçim biraz daha uzun solukluydu... Uzun kuyrukların oluştuğu bir ortamdı. Hızlı bir şekilde sayım yapılacak. Bize görev düşer mi; sanmıyorum. Bize görev düşerse Mansur Bey'le genel merkezde olacağız" ifadelerini kullandı.