Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı, 'sandık güvenliğine' vurgu yaptı: 'Bugün benim için duygusal bir gün, çünkü...'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık başına gitti.

İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Emin Yüksel İmam Hatip Lisesi’ne ailesiyle birlikte gelerek 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İMAMOĞLU'NA YOĞUN İLGİ

Oy kullanacağı sandığa eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte gelen İmamoğlu, yoğun ilgi sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti. İmamoğlu’nun oğlu Selim Semih de ilk kez oy kullandı.

"İNŞALLAH BOLLUĞA BEREKETE VESİLE OLUR"

Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, “Hayırlı olsun, bütün büyükşehirler bütün ilçeler beldeler milletimize huzuru barışı bir arada yaşama mutluluğu inşallah bolluğa berekete vesile olur. Selim ilk kez oyunu kullandı. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz ondan heyecanlandı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

'SANDIK GÜVENLİĞİ' VURGUSU

İmamoğlu, oy kullanmasının ardından gazetecilere de bir açıklama yaptı.

“Benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı” diyen İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye’nin her yerinde yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun sıkıntının olmadığı sandık iradesinin kimsenin hakkına gelmeden sonuç ne ise vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir. Bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyorum. Bugün ailemizle eşim ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık.

Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır. Bu hakkın sandığa atıldığı an itibarıyla korunması da şarttır. Elbette bunun korunması bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye’de bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde yıllarda hep birlikte yaşarız.

"BENİM İÇİN DUYGUSAL BİR GÜN..."

"Bugün biraz da benim için duygusal bir gün 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı bütün çalışma arkadaşlarımı bütün mesai arkadaşlarımı, siyasi arkadaşlarımı en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı bir süreci İstanbul’umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan asla siyasi unsurları önüne koymadan partizanlığı önüne koymadan bireylerin eşitliği insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birini kırdıysam üzdüysem bu koca şehirde elbette af dilerim."