Mevzular programında Ekrem İmamoğlu'ndan destek isteyen Dr. Hilal Polat programdan sonra yaşananları anlattı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:59

Güncelleme: 30.03.2024 - 13:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'a seyirci olarak katılan ve İmamoğlu'ndan, nadir görülen karaciğer kanseri için mücadelesine destek isteyen Dr. Hilal Polat, programdan sonra yaşananları sosyal medya hesabından açıkladı.

Yılda sadece 200 kişiye konan ve Fibromellar HCC adı verilen hastalık ile mücadele eden Dr. Hilal Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'Bugün konuşacaklarım siyaset üstü' diyerek yardım istemesi ve İmamoğlu'nun verdiği hoşgörülü cevap sosyal medyada gündem olmuştu.

Dr. Hilal Polat programda söz alarak, "Buraya bir parça umut için geldim. Bugün konuşacaklarım siyaset üstü. Sürecin zorluğu nadirliğinden kaynaklanıyor" diyerek sesini duyurmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Allah korusun seni. Sevgili kardeşim yapabileceğim bir şey varsa sonra yüz yüze de konuşabiliriz. Eşim de eşlik eder. Duyurmamız gereken varsa duyurur, yapmamız gereken varsa yaparız. Seninle dertleşeriz" yanıtını vermişti.

YAŞANANLARI ANLATTI

Dr. Hilal Polat, programdan sonra neler yaşandığını merak eden yurttaşlara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile yanıt verdi.

Polat yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu yayına çıkmak benim için çok zordu. İlk önce bir tıbbiyeli sonra da mecburi hizmete başlayan bir hekimken yani henüz hayatı yeni öğrenecekken karşılaştığım zorluklar artık beni taşma noktasına getirmişti.

Konu benim için de toplumumuz için de siyasetüstü.

Ben ve benim gibilerin parabolik bir şekilde gelişen tıbbın bize ilaç sunacağı o güne kadar zamana ihtiyacımız var. Çünkü ben 2020’de tanı aldığımda bu hastalık için kullanılabilecek yöntemler ve bugün arasında ciddi fark var.

"OTURUP UZUNCA KONUŞTUK"

Sözüme başlarken “Bugün konuşacaklarım siyaset üstü” cümlesini kurduran hassasiyetime özen gösteren ve beni bu süreçte incitmemek için çabalayan Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ederim. Yayından sonraki 2.gün abimle beraber Ekrem Bey, Dilek Hanım ve bir hekim beraberliğinde oturup uzunca konuştuk. Bu maratonlarında hakikaten vakit ayırıp özenle dinlediler.

“Yardım etti mi?” Sorularını sorduran merakın yanında sanıyorum biraz da benim tam olarak ne talep ettiğimin anlaşılamamış olması yatıyor.

Sürecimin tek atımlık bir kurşunla ilerlemediğini, 1 işlem 1 ameliyat ya da 1 ilaçla sonlanmadığını, kronik, uzun ve değişken bir süreç olduğunu anlattım. Samimiyetle dinlediler. Önümde çok daha önceden planlanmış bir ameliyatım vardı. -Yani ameliyatım süreçten bağımsız.- İlk hedef onu sağlıkla atlatmaktı.

"BU YOLU BERABER YÜRÜYELİM" DEDİ

Sonrası için Sn Ekrem İmamoğlu“Bundan sonra bu yolu beraber yürüyelim, neler yapılabilir bakalım.” dedi. Ameliyat sürecimde devamlı tıbbi ekibimle iletişimdeydiler. Bazen ben haber vermek için ekibe yazdığımda “Haberinizi aldık Hilal Hanım” cevabını aldım.

Taburcu olduktan sonra kendileri aradılar konuştuk, seçim sonrası tekrar görüşeceğiz ve bundan sonra da neler yapabiliriz konuşacağız. Ben süreçte gördüğüm destekten, ihtiyaç duyduğumda yanımda oluşlarından ve samimiyetlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Yani sevgili dostlarım yolumuz bitmedi yolumuz o gün başladı."