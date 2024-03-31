Ekrem İmamoğlu'ndan 'sandığa gidin' çağrısı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında bir video paylaştı. İmamoğlu, ailesiyle birlikte oy vermeye gittiğini belirttiği videoda yurttaşlara, "Sandığa gidin" çağrısında bulundu.
Türkiye, yerel seçimler maratonu kapsamında sabah 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, yurttaşların oy verme hakkını kullanması için çağrıda bulundu.
İmamoğlu, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbulumuz ve ülkemiz için önemli bir gün. Tarihi bir gün. Oy hakkını herkesin kullanması gerektiği bir gün. Hanemizde oy hakkı olanlarla oy kullanmaya gidiyoruz. En kutsal hak. İnşallah bugün sorunsuz, problemsiz bir demokrasi şölenine dönüşen bir seçim günü yaşarız İstanbul'da. Şehrimiz için, ülkemiz için en hayırlısı olsun. Milletimizi mutlaka eksiksiz oy kullanmaya davet ediyorum."
Ailecek oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimlerin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/HsZ49YI09C— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2024
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