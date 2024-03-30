Ekrem İmamoğlu'ndan seçime saatler kala yurttaşa mesaj: '31 Mart sizin iradeniz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçime saatler kala sosyal medya hesabından yurttaşlara seslendiği bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:45
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere artık saatler kaldı. İBB Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam yaptığı ve yoğun ilgi gördüğü gece mitinginde Sultanbeyli'den İstanbullulara seslendi.

Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerden önce yurttaşlara seslendiği son anları bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

"İSTANBUL MİS GİBİ KOKACAK"

İBB Başkanı İmamoğlu yaptığı paylaşımda 1 Nisan sabahını işaret ederek demokrasi, barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

İmamoğlu'nun konuşması şu şekilde yer aldı:

"31 Mart milletin en güçlü olduğu gün. Niye biliyor musunuz? 31 Mart sandık sizin iradeniz, millet ne derse o olur!

Bu ülkede 100 senedir millet ne derse o oluyor, millet!

1 Nisan sabahı İstanbul mis gibi kokacak. İstanbul mis gibi demokrasi kokacak. Mis gibi barış kokacak, huzur kokacak!

İstanbul kardeşlik, İstanbul çok güzel bir bahar gününe uyanacak. Öyle bir bahar gününe, 1 Nisan sabahına Sultanbeyli'de İstanbul'da uyanmaya hazır mıyız?"


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