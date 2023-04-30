Ekrem İmamoğlu: 'Patates soğan güle güle Erdoğan'

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, hizmete alınan 92 metrobüsten 25’inin sahaya çıkış töreni, Karanfilköy kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni ve Beykoz yatırımları törenlerine katıldı. İmamoğlu, “Biz bu araçların tamamını özkaynaklarımızı kullanarak İstanbul’a kazandırıyoruz. Ne yazık ki otobüs alımı için dış borçlanma onayı Cumhurbaşkanlığı’nca bekletildi” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, ardından KİPTAŞ tarafından Beşiktaş’ın Karanfilköy bölgesindeki riskli yapıların yerine inşa edilecek olan depreme karşı güvenli evler için temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, “Bugün atılacak ‘temel’ öyle fıkralardaki temel değil. O yukarıdan beton dökülünce sallanan demirler de değil. Temeli atıyorum deyip ortada proje, ihale yok denilen projelerden de değil. İşimizi düzgün yaparız” ifadelerini kullandı.

Ardından “Beykoz Yatırımları Tanıtım Töreni” katılan İmamoğlu’nun Beykozlularla buluşması miting havasında geçti. İmamoğlu şunları söyledi: “Diyoruz ki hep beraber horon oynayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Patates soğan güle güle Erdoğan.”