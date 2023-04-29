Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'Yarısı bizden' göndermesi: Akılları başlarına geldi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, Bağcılar’da yapımı tamamlanan kentsel dönüşüm projesi ‘KİPTAŞ Kiraz Evler’inin anahtar teslimi törenine katıldı. İmamoğlu’na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.

Törende konuşan İmamoğlu, 14 Mayıs seçiminden sonra İstanbul’daki kentsel dönüşüm modelinin tüm Türkiye’ye uygulayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak açıkladığı, ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ kampanyasına gönderme yapan İmamoğlu şunları söyledi:

“İstanbul’da uyguladığımız modeli şu anda hükümet kopyaladı. Bu kötü bir şey değil. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Ancak İktidarın kampanyası vatandaşın yararına değil. Resmen bir baştan savma seçime doğru bir kampanya. Vatandaşa şu süreye kadar başvur yoksa hakkını kaybedersin denir mi? Hem de bir iki ay içinde. Amacın ne? Seçim öncesi propaganda.”