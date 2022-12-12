İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'e 'operasyon' çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarına sessiz kalındığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na yürüyen ve Emniyet'e operasyon çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Soylu, "Merak etme Kılıçdaroğlu Türk Polisi devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da iyi bilir" dedi.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.
Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, istismar skandalına karşı 'sessiz kalmayı tercih eden' Adalet Bakanlığı'na yürümüştü.
Bakanlık önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede" demişti.
EMNİYET'E ÇAĞRI YAPMIŞTI
Ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
- Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür.
- Bu operasyon yapılmadığı sürece, gerginlik artacak. Kızımıza seslenmek istiyorum: Yanındayız, hepimiz senden yanayız. 84 milyon, genci, yaşlısı, inançlısı, inançsızı, dindarı, ateisti hepimiz senin yanındayız kızım. Başı açığı, kapalısı, tüm gençler seninledir kızım! Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor!
Bu devlet ayağa kalksın!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 12, 2022
Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor!
SOYLU'DAN YANIT GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.
Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Soylu, CHP liderini "Bukelamun Kılıçdaroğlu" sözleriyle hedef aldı.
Soylu, şu ifadeleri kullandı:
- Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir, Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır, şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, Ardından "Yiğit Polis göreve" de...
- Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir...
Merak etme Kılıçdaroğlu,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 12, 2022
Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir...
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