Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:51

Güncelleme: 16.02.2024 - 16:51

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik binası yanında düzenlenen mitingte açıklamalarda bulundu.



Giresun'da rekor oy beklediğini belirten Erdoğan, her zamankinden daha çok çalışacaklarını ifade etti.

"CHP VE ORTAKLARI BİZİ SAVAŞA SÜRÜKLEMEK İÇİN ÇOK ZORLADI"

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından da bahsederken CHP'nin kendilerini savaşa sokmaya çalıştığını iddia etti:

"Doğalgaz fiyatlarının zirveye ulaştığı dönemlerde öyle günler gördük ki kimi Avrupa ülkelerinde kombiler kapatıldı, ampüller söküldü ama benim ülkemde doğalgaz devam ediyor. Ukrayna-Rusya krizinde başkaları gibi ateşe körükle gitmek yerine tüm imkanlarımızla ateşi söndürmeye çalıştık. CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok zorladı. Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için pek çok yol denediler."

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, görüş ayrılıkları yerine işbirliği yapılacak ortak alanları bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamların önüne geçmek açısından BAE ve Mısır ziyaretlerinin başarılı geçtiğini öne süren Erdoğan,"Yatırımların yanı sıra Filistin meselesini de görüştük. İki ülkeyle de işbirliğimizi geliştirmeyi öncelik edindik" dedi.

CHP'nin Gazze, Filistin veya Balkanlarlardaki krizlerle ilgilenmediğini savunan Erdoğan, 'acemi başkan' dediği Özgür Özel yönetiminin belediye seçimleri için koltuk kavgası yürüttüklerini söyledi.

CHP'yi eleştirmeye "CHP'li yöneticilerin verdiği 'belediyeler meydan muharebesi' öncelikle CHP'li vatandaşlarımızı ilgilendiriyor" diyerek devam eden Erdoğan, "Biz eser üretmenin gayretindeyiz. Giresun'a son 21 yılda 110 milyar kamu yatırımı yaptık" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE TÜM ZOR SÜREÇLERİ EN BAŞARILI YÖNETEN ÜLKELERDEN BİRİ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Giresunlu kardeşlerimiz her zaman Türkiye ortalamasının üzerindeki oy oranları ile bize sahip çıktı. 14 Mayıs'ta yüzde 61 ile, 28 Mayıs'ta yüzde 65'e yaklaşan oranla bize destek veren Giresun'a şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Her zamankinden daha çok çalışacağız. Ana kademe, buna hazır mısınız? Kadın kolları buna hazır mısınız? Gençler buna hazır mısınız? Görüyorum ki Giresun şimdiden kararını vermiş.

* Bölge sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in öte yakasında iki komşumuz arasındaki savaş 2. yılını doldurmak üzere. Rusya-Ukrayna savaşında on binlerce insan öldü. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle ciddi sıkıntılarla karşılaştık. Doğal gaz fiyatlarının zirveye ulaştığı dönemlerde öyle günler gördük ki kimi Avrupa ülkelerinde lambalar söküldü, kombiler kapatıldı, devlet daireleri çalışanlarına battaniye dağıttı. Benim ülkemde doğal gaz aynı şekilde devam etti.

* Türkiye tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde üretimden, istihdamdan taviz vermedik. Güçlü ve modern sağlık altyapımız sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ukrayna-Rusya krizinde ateşe benzin dökmek yerine yangını söndürmeye çalıştık. CHP ve ortakları bizi savaş sürüklemek için çok çaba harcadı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye'yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için pek çok yol denediler. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlamaya varacak kadar iddialarını ileriye taşıdılar. Muhalefetin savaş tellallığına prim vermedik. Meselelere Batılıların gözünden değil, milletimizin zaviyesinden baktık. Siz ne diyorsanız o dedik.

* Zaman bizi haklı, muhalefeti yine haksız çıkardı. Bugün elimizi vicdanımıza koyup bir muhasebe yaptığımızda ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz. Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgemizdeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı. Karadeniz'deki tüm illerimizi tedirgin edecek ekonomik ve güvenlik açısından zora sokacak hiçbir hadise yaşanmadı. Ne muhalefetin gazına geldik ne de Batılı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir satranç oyuncusu gibi yapacağımızı yaptık. Bugün de attığımız her adımı Türkiye eksenli atıyoruz.

"VAHDET OLMADAN RAHMET OLMAZ"

* Yeni gerilimler olmasın diye çaba harcıyoruz. Bizim dış politikada tek bir amacımız var. O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır. Görüş ayrılıklarına takılıp kalmak yerine işbirliği alanlarına odaklanmak zorundayız. Vahdet olmadan rahmet olmaz. İsrail'in katliamlarının önüne geçmek istiyorsak kardeşlerimizle saflarımızı sıklaştırmak gerekiyor. BAE ve Mısır ziyaretlerimiz bu açıdan çok başarılı geçti. Filistin meselesini detaylıca görüştük. Gazze'ye yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla koordinasyon içinde hareket ettik. 34 bin tondan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Önümüz Ramazan. İsrail'in katliamları artıyor. Gazze halkının direniş ve mücadele azmini bombalarla kıramayan İsrail, açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir. Mısır'la beraber hareket edeceğiz.

"CHP'NİN ACEMİ GENEL BAŞKANI..."

* Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şürekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze'deki vahşet ne de Filistin'deki işgal ve yıkım var. CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bunların nelerle meşgul olduklarını görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden yönetenlerin öncelikli gündemi kupon belediyeleri kimin adamının yöneteceği meselesidir. Biz dış politikada adımlarımızı atarken daha önlerini dahi görmekten aciz muhalefete değil, size bakıyoruz. Milletimize bakıyoruz. CHP'deki belediyeler meydan muharebesi, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızı ilgilendirir.