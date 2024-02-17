Erdoğan'dan CHP'ye 'yapay zeka' göndermesi: 'Gelin bu kibir abidelerine gösterin'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:54

Güncelleme: 17.02.2024 - 16:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde açıklamalarda bulundu.

Hayat pahalılığı ve enflasyon sorunlarını kabul eden Erdoğan, daha sonra yine muhalefeti hedef aldı.

"HER BİRİNİN ANKARA'DA OFİSİ VAR"

"Türkiye'nin en büyük talihsizliğinin tembel, beceriksiz, değişime direnen ve tutucu bir muhalefeti olmasıdır" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"CHP'ye her gelen bir öncekini mumla aratmıştır. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. 'Değişim' dediler ama günün sonunda sabık genel başkanlarını iç darbe ile tasfiye edip yollarına aynı tas aynı hamam devam ettiler. Dün yan yana yol yürüdüklerine bugün demediklerini bırakmıyorlar. Her birinin Ankara'da ofisi var. Güle güle kullanın" ifadelerini kullandı.

"SİZE DEĞİL DE YAPAY ZEKAYA SORANLARA DERS VERMEYE HAZIR MIYIZ?"

Yerel seçim için yaptırdıkları anketlerde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenen Erdoğan şöyle konuştu:

"Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunup kaygılarınızı istismar edenlere ve 'İstediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' diyenlere, 'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' diye size değil yapay zekaya soranlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Gelin bu kibir abidelerine gösterin. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de çok farklı bir tablo bekliyoruz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan bir Rize görüyorum. Birileri bizim 81 vilayete olan sevdamızı anlayamıyorlar. Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük, omuz omuza mücadele ettik. Vesayetçilerden terör örgütlerine, emperyalist güçlerden Türkiye ile hesabı olan tüm şer odakları karşısında birlikte durduk. Teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik.

* Rize'den 31 Mart'ta yine rekor bekliyorum. Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? 31 Mart seçimleri zaferimiz şimdiden ülkemiz ve Rizemiz için hayırlı olsun. Şu hemen sol tarafımdaki kentsel dönüşümü nasıl buldunuz? Güzel mi? Rize merkez değişmiş mi? Yaparsa AK Parti yapar. Daha neler yapacağız neler.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMASI GERKEN ÜLKEMİZİ YILLARCA 2. LİGE MAHKUM ETTİLER"

* Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca 2. lige mahkum ettiler. Merhum Menderes canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Merhum Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı arkası kesilmedi. Türkiye ne zaman yeniden ayağa kalkmaya çalışsa birileri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi. Bunu biz bozduk. Teröristleri Gabar'a gömdük. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz. Siyasette istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüttük.

"YAKIN TARİHTE 2. ASTRONOTUMUZU DA UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

* Yakın bir tarihte 2. astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecekler, uzaya. Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz. Bugünkü sorunları çözecek olan da yine biziz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin.

"CHP'DE HER GELEN BİR ÖNCEKİNİ MUMLA ARATTI"

* Kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz değil mi? Türkiye'nin en büyük talihsizliği beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Dünyada böyle bir muhalefet yok. Ülkemizde 21 yılda pek çok şey değiştir ama CHP'nin başını tuttuğu muhalefette köklü değişiklik yaşanmadı. Genel başkanı değiştirdiler ama çıtayı iyice aşağı çektiler. CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır. Gelen gideni aratıyor. Değişim dediler, yenilenme dediler ancak gününde sonunda sabık genel başkanlarını iç darbe ile aynı tas aynı hamam yollarına devam ettiler.

* Bay Kemal güya 13. Cumhurbaşkanı olacaktı. Bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu. Aynı vefasızlığı diğer ortaklarına da sergilediler. 6'lı Masa'dan parlamentoda kimse yok. Hepsi gitti. Nerede bu 6'lı masa? Dün yan yana yol yürüdükleri insanlara bugün demediklerini bırakmıyorlar. Ankara'da bir ofis tutmuşlar. Her birinin Ankara'da bir ofisi var. Güle güle kullanın. Asıl hayal kırıklığını CHP'li vatandaşlarımız yaşadı. 'Gazi'nin emaneti' diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızda umutsuzluk var. Ne olursa olsun siyaset kurumundan ümidin kesilmesi demokrasimiz adına büyük bir tehdittir. Hiçbir vatandaşımızın kendisini dışlanmış hissetmesine rıza gösteremeyiz. Buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Asla alternatifsiz değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte biz buradayız.

CHP'YE 'YAPAY ZEKA' GÖNDERMESİ

* Kendi iktidarları uğruna size dayatmalarda bulunup kaygılarınızı istismar edenlere ve 'İstediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' diyenlere, 'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' diye size değil yapay zekaya soranlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Gelin bu kibir abidelerine gösterin. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de çok farklı bir tablo bekliyoruz.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AKP'nin Rize adayları tanıtıldı.