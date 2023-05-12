Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ortak video: İlk turda bitirelim

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:59

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:00

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından birbirlerini etiketleyerek bir video yayınladı. Videoda birlikte yer alan iki belediye başkanı, gençlere seslenerek seçimleri ilk turda bitirme çağrısı yaptı.

"SEÇİMİN ANAHTARI SİZİN ELİNİZDE"

Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Sevgili gençler, bu seçimin anahtarı sizin elinizde. Sizin desteğiniz ve oyunuzla bu işi 1. turda bitirip 15 Mayıs'ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Kötü ihtimallere fırsat vermemek için 14 Mayıs'ta bu işi bitirmeliyiz. Biz geleceği sizlerle hayal edecek, birlikte çalışacağız. Yeter ki bize güvenin."

"GENÇLERE GÜVENİYORUM"

5 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını hatırlatan Mansur Yavaş ise, "Gelişimi onların gücüyle sağlayacağız. Gençlere güveniyorum. Onların kaygılarını ve şüphelerini de anlıyorum. Hepsini konuşup çözeriz. Bu ülkenin gençleri sahipsiz değil, güzel günleri ertelemeye gerek yok. İlk turda bitirmemiz lazım" diye konuştu.