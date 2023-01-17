Selahattin Demirtaş'tan seçim güvenliği çağrısı: Öncülük etmek CHP'ye düşer
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliği konusuna CHP'nin öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliğiyle ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından CHP'ye çağrıda bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer.
Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı.
Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur."
Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 17, 2023
Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı.
Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur.
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