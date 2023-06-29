Ekrem İmamoğlu'ndan İSKİ paylaşımı: 'Kötü tablolar bir daha yaşanmadı'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her Kurban Bayramı’nda, Marmara Denizi'nin kırmızı renge büründüğünü hatırlatan bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, artık bu görüntülerin ortadan kalktığını söyleyerek, "İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İstanbul Boğazı'na ait iki fotoğraf paylaştı.
Eskiden her Kurban Bayram'ında boğazın kana büründüğünü söyleyen İmamoğlu, yatırımlardan sonra bu manzaraların yaşanmadığını vurguladı.
İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı."
İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı. pic.twitter.com/WxVpwjiK6G— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 29, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- Maseratili polisin eşi konuştu
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- Memura 'gelir vergisi' oyunu
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...
- CHP'li vekilin oğlu da göçtü
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kuran yaktı
- Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı