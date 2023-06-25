Ekrem İmamoğlu '23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde soruları yanıtladı: Mertçe yarışalım

Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.06.2023 - 03:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iptal edilen istanbul seçimlerinin tekrarlandığı 23 Haziran 2019’un 4’üncü yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda “23 Haziran Demokrasi Şenliği” düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte oyuncu İbrahim Selim’in, sorularını yanıtladı.

(Ekrem İmamoğlu)



Demokrasi şenliğine, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen ve İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

“Siyasetten yılıp keşke hiç bu işlere girmeseydim dediğiniz bir an oldu mu” sorusuna İmamoğlu, “Yılmadım, genellikle yıldırdım. Allah izin verirse de millet lehine yıldırmaya devam edeceğim” diye yanıt verdi.

‘HESAP SORACAĞIM LİSTE’

“Keşke yapabilseydim dediğiniz bir şey var mı” sorusu üzerine de İmamoğlu, “Biraz yüzü hizmete dönük hükümetle çalışıyor olsaydık 2.5 yıl önce Beylikdüzü metrosunun temelini atabilirdik. Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece hattını ilgilendiren yatırım için bir imzayı esirgiyorlar. Ama aşacağız inşallah, yıldırmak için uğraşıyoruz” dedi. “Günün birinde intikam almayı düşündüğünüz kişilerden oluşan bir kara listeniz var mı” sorusu üzerine İmamoğlu, “Allah’a şükür kindar değilim. Bunun başka yolları var. Hukuka başvurursunuz vesaire. Ama tabii hukukun ve adaletin gerçek anlamda tesis edildiği güne kadar hukukla hesap sormak için liste tutuyorum” ifadelerini kullandı.

‘DEĞİŞİM ZAMANI’

“Siyasette neden koltuğa oturan kalkmıyor?” sorusunaysa İmamoğlu şöyle yanıt verdi: “Ben siyaseti yarın bırakacakmış gibi yapıyorum. Yeni neslin buna tahammülü yok. Onların bakış açılarını analiz etmeden geleceğe bakamayız. Bu bakımdan bu hâlâ devam ediyor ve canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı.”

‘YARGIYA MÜDAHALE ETMEYİN MERTÇE YARIŞALIM’

İmamoğlu, hakkında açılan “ahmak davası” ile ilgili soru üzerine “Siyasetin yargıya müdahalesinin bu kadar somut bir örneğini bulamazsınız. Ülkede siyaset yapacak insan kalmaz. Diyorum ki varsa mertliğiniz kardeşim, yargıya müdahale etmeyin mertçe yarışalım. Meydan burada bekliyoruz” dedi.

