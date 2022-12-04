Ekrem İmamoğlu'dan 'cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt: Allah bilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda katıldığı söyleşide bir izleyicinin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna, “Allah bilir” yanıtını verdi.

ANKA
04 Aralık 2022 Pazar, 18:18
Ekrem İmamoğlu'dan 'cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt: Allah bilir
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte TÜYAP 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Stantları gezerek hem yazarlarla hem de fuarı gezen yurttaşlarla sohbet eden İmamoğlu, yazar Yekta Kopan ile söyleşiye katıldı.

"ALLAH BİLİR"

Söyleşide bir izleyicinin cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Ben belediye başkanı seçildikten hemen sonra önemli bir yazar gelmişti, o da sormuştu ‘Böyle böyle gelecekte’ diye. Yani bizde de en güzel laftır, 'Allah bilir' deriz yani, değil mi? Öyle cevap verince 'Bak Allah bilir' dedi, 'demek ki düşünüyor' falan. Ya ‘Allah bilir’ dedim yani. Dolayısıyla sana da ‘Allah bilir kardeşim’ diyeceğim, ne diyeyim?" 

"GOD KNOWS"

İmamoğlu daha önce aynı soruya BBC'ye verdiği röportajda İngilizce olarak "God knows" yani "Allah bilir" yanıtını vermişti.


Ekrem İmamoğlu ibb

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