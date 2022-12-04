Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Marifet kimde, onu halk da taksiciler de biliyor'

04 Aralık 2022 Pazar, 16:08

Koronavirüs nedeniyle en son 2019'da düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 39'ncu kez kitapseverlere açıldı. Fuarın ikinci gününde de yoğun ilgi gören fuara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte katıldı. İmamoğlu çifti, kitap fuarında standları ziyaret etti. Fuara katılanlarla fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, yazar Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde söyleşiye katıldı.

Söyleşide açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir izleyicinin 'Cumhurbaşkanımız olacak mısınız' sorusuna, "AIlah bilir" karşılığını verdi.

İmamoğlu söyleşide yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "15 ciltlik Cumhuriyetin 100. yılını anlatan bir kitap geliyor. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yine çok özel, 2 ciltlik bir Lozan kitabı geliyor. Bu kitaplar, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbullulara hediye edeceğimiz eserler olacak. Biz özellikle İstanbul'da, hatta Türkiye'nin her noktasında çocuklar okuyabilsin diye büyük gayret içerisindeyiz" dedi.

ERDOĞAN'A YANIT

Söyleşinin ardından gazetecilerin “Yeni taksilerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘UKOME olmayıp da İBB olsaydı bu durum tabi çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi’ ” ifadesiyle ilgili yöneltilen soruya İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Bazen nasıl bu şaşkınlığı yaşatıyorlar kendilerine anlamış değilim. Çünkü UKOME'nin İBB kurumu olduğunu en iyi kendisi biliyor. Sadece kuralsız bir atamayla UKOME'deki çoğunluk sayısını sırf elde etmek adına anlamsız bakanlıklardan temsilci yollayarak bir genelgeyle yapısını değiştirmeye gayret ettiler. İBB'ye geçmiş dönemde başkanlık yapmış bir şahsiyet olarak Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmesi yani gerçekten hani tarif bulamıyorum. Net olarak şunu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, başkanından bütün ekip arkadaşlarına kadar taksi ihtiyacı konusunda kararlılığımızı ortaya koyarak, vatandaşımızı arkamıza alarak, insanlarımızın o masalara oturup engellemek için el kaldırıp indirdiklerini gördükleri için direnç gösterip, karşı koyup yüzde 80-90 ses çıkarttıkları için iktidarın temsilcileri, korktukları için bu tepkiden yürüttükleri için bizim bu ısrarımız karşısında boyun eğmişlerdir. Doğru olanı yapmışlardır"

"İBB SAYESİNDE TAKSİ ÇIKTI"

"Taksilerin piyasaya çıkması konusunda son toplantıda olumlu oy kullanmışlardır. O teklifi oraya getiren İBB zaten" diyen İmamoğlu, "Teklifi oraya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyacı vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve başkan olarak şunu söyleyeyim. İstanbul'daki Taksiciler Odası Başkanı İstanbul'daki esnafının çıkarını ve iyiliğini değil sadece İstanbul'daki taksi plakalarının çıkarını düşündüğünden hala bu işte bir direnç ortaya koymaktadır. Daha önce bu işin engellendiği için defalarca sayın Cumhurbaşkanı'nı ve sayın bakana övgüler sıralayan Taksi Odası Başkanı bu sefer arttığı için Saraçhane'nin önünde bizim karşı gösteri yapmışlardır taksileriyle. Dolayısıyla. Marifet kimdi onu halk da biliyor, taksici de biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sayesinde taksi çıktı. İstanbullulara hayırlı olsun" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söyleşinin arından fuarda bulunan İBB Yayınları standını ziyaret etti. Eşi Dr. Dilek İmamoğlu’nun fikir öncülüğünde hayata geçen Büyüt Hayallerini projesinin eseri İlham Veren Adımlar kitabının yazarlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, imza isteyen kitapseverleri de kırmayarak kitaplarını imzaladı.