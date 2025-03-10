Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi: CHP harekete geçti!
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medya üzerinden tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat yaptığı paylaşımda “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz” dedi.
TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz. Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğlu hedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz…"
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ölüm tehdidi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- 'Kabine' kulisi: Listede 3 Bakanın ismi var
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- 'Esad rejiminin artığı olan...'