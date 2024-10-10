Ekrem İmamoğlu'na özel tarife uygulanmış... Davanın hakimiyle ilgili kritik ayrıntı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:41

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:41

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'Ahmak Davası'nı ve bu davada verilen cezayı ele aldı.

Yazıda Hakim Mehdi Komşul'un İmamoğlu'na 'ahmak' ifadesinden dolayı verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının orantısız olduğu belirtildi. Komşul'un daha önce baktığı hakaret davalarında çok daha ağır ifadeler için daha hafif cezalar verdiği ortaya çıktı.

Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Günlerdir Ekrem İmamoğlu’nun ‘Ahmak Davası’ konuşuluyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin vereceği karar Türkiye’nin geleceğine tesir edecek.

Son söz Yargıtay’da, ancak…

Eğer 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası bölge adliye mahkemesi tarafından onanırsa CHP’ye ve muhalefete “İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı gösterirseniz siyasi yasak getiririz, muhtar bile olamaz” mesajı verilmiş olacak.

Bu, ikidir böyle.

Hatırlayın, iki yıl önce de aynı filmi izledik.

14-27 Mayıs 2023’teki genel seçimden altı ay önce İmamoğlu’na, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine “Ahmak” dediği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet veren İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul, sandığa açıkça müdahale etmişti.

Komşul, böyle bir kararı vereceği bilindiği için tercih edildi ve o mahkemeye atandı. Çünkü davaya bakan Hakim Hüseyin Zengin, İmamoğlu’na ceza vermeye yanaşmadığı fark edilince Samsun’a sürüldü.

Yerine Komşul’un getirilmesi boşuna değildi.

Komşul’un İngiltere’de yüksek lisans yapan kardeşi Muhammed Ziya, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile iltisakı nedeniyle KHK ile akademiden ihraç edilen 157 akademisyenden biriydi. Muhtemelen Komşul, bu ‘zaafından’ yakalandı.

Yoksa İmamoğlu’dan önce baktığı hakaret davalarındaki kararları incelendiğinde, hiç de ahmak sözcüğünden 2 yıl 7 ay 15 gün verecek bir hakime benzemiyor.

Hakaret edilen, hatta küfredilen Erdoğan olsa bile!

Örnek mi istiyorsunuz?

Erdoğan’a küfre 11 ay 10 gün

İstanbul Kartal’da 2016’da çevreyi rahatsız ettiği için gözaltına alınan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu kastederek, “Hepinizin a… k…” diye küfrediyor.

Cumhurbaşkanına hakaretten açılan dava, İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Komşul’un önüne geliyor.

Dava 2018 yılında sona eriyor.

‘Ahmak’tan ötürü 2 yıl 7 ay 15 güne hükmeden Komşul, cumhurbaşkanına edilen hakarete ve küfre müebbet verir diye düşünüyorsunuz, değil mi?

Hayır, 1 yıl 11 ay 10 günle yetiniyor.

Üstelik, bu istisnai bir karar değil.

Yine bir kişi 2014 ve 2015’te sosyal medyada Erdoğan hakkında ağır ifadeler kullanıyor.

26 Şubat 2014’te Facebook’ta şunları yazmış:

“-Alo Bilal

-Selamunaleyküm babacım.

-S…

-Evet, babacım sıfırladık.

-S… diyorum oğlum s… Sen paraları taşırken görüntü varmış.

-Şey yapım mi babacım.

-Oğlum git öl.”

Bir paylaşımında Erdoğan için “Başçalan” ifadesini kullanıyor.

2015 yılında Twitter’da Erdoğan’ın fotoğrafını alıntılayarak, şunları yazıyor:

“Milletin a… k… anlamadılar. Köprü ihalesi verdiler, olmadı. Vergi borcunu sildiler, yetmedi. Yetmedi, bir de ödül veriyorlar.”

Bu yargılama 2019’da bitti.

‘Ahmak’a siyasi yasak getiren hakim ‘Başçalan’ diyenin seçme hakkını elinden alır diye zannedersiniz.

Hiç de öyle olmadı.

Komşul, “failin güttüğü amaç ile kastın ağırlığını dikkate alıp” 455 gün para cezasına hükmetti. “Tanığın kişiliği, duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler” nedeniyle cezayı 9100 TL’ye çevrildi. Onu da 20 taksite böldü.

“Sanığın sabıkasız oluşu, iyi hal ve davranışı nazara alınarak” hükmün açıklanmasını erteledi.