İmamoğlu'ndan 23 Mart'ta sandık çağrısı: 'Türkiye’nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır'

Yayınlanma: 23.02.2025 - 09:51

Güncelleme: 23.02.2025 - 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı. 23 Mart’ta 81 ilde yapılacak ön seçimde tüm CHP üyelerini sandığa gitmeye davet eden İmamoğlu, “Bu sandık, Türkiye’nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır” dedi.

CHP üyelerinin 23 Mart Pazar günü sandık başına gideceğini belirten İmamoğlu, “Daha çok olmalıyız ki 23 Mart’ta söyleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım” ifadelerini kullandı. CHP’ye yeni üye kayıtlarının hızla arttığını belirten İmamoğlu, 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar partiye üye olan herkesin ön seçimde oy kullanabileceğini hatırlattı.

“DEĞİŞİMİ NE KADAR İSTEDİĞİNİZİ GÖSTERİN”

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum.

Türkiye için meşakkatli ama bir o kadar da umut dolu yeni bir yolculuğa çıktık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından emanet CHP'mizin Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurumuzu yaptık. Adaylığımız için imza veren başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgili vatandaşlarımız, partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilimizde sandığa gidecek. 28 Şubat Cuma günü saat 17:00'ye kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye'nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak. Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur. Bu karar açıklandıktan sonra, partimize yeni üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum. Ancak daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız ki 23 Mart'ta söyleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım.

"UMUTSUZLUĞA TESLİM OLMADIĞINIZI GÖSTERİN"

Demokrasilerde mühür, milletin elindendir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir. 23 Mart'ta önümüze gelecek sandık, öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerim kullanacakları oylarla öncü olacak. Tarih sayfalarındaki yerlerini alacaklar. 23 Mart’taki sandık Türkiye'nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır. O yolu açmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız. Her yeni üyelik ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır. Vereceğiniz her oy, milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacağınız her adım filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle gür çıkacak ki bütün dünya duyacak.

Gelin, değişimi ne kadar istediğinizi gösterin. Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin. Özgür ve adaletli Türkiye için iradenizi gösterin. Vereceğiniz her oy, adaletsizliğe itirazdır. Vereceğiniz her oy, umutsuzluğa itirazdır. Vereceğiniz her oy, zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır. Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya; adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum.”