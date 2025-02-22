Son Dakika... 'Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiası: CHP'den flaş yalanlama
Son Dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin CHP 28. Dönem İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer açıklama yaptı.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatılmıştı.
Soruşturmanın ardından 'İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği' iddiası kamuoyuna yansıdı. CHP'den bu iddialara yalanlama geldi.
"DOĞRU DEĞİL"
CHP 28. Dönem İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."
İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum.— Av. Turan Taşkın Özer (@ttaskinozer) February 22, 2025
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