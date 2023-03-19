Ekrem İmamoğlu'na seslenen çocuk: Ekrem amca seni çok seviyorum

Bir çocuk İBB'nin töreni sonrası aracına binen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, “Ekrem amca seni çok seviyorum” dedi. İmamoğlu çocuğa, “Ben seni daha çok seviyorum kuzum benim” diye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 18:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında, 'Başakşehir Atık Su, Yağmur Suyu ve İçme Suyu Yatırımları' için toplu açılış töreni düzenledi.

Küçük bir çocuk, İmamoğlu tam aracına binecekken, “Ekrem amca seni çok seviyorum” diye seslendi.

Bu seslenişi duyan İmamoğlu, “Ben seni daha çok seviyorum kuzum benim” diyerek karşılık verdi.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi görerek gündem oldu.


ibb Ekrem İmamoğlu Çocuk

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