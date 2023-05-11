Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırı sonrası: Seçmen kenetlendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine Erzurum’da yapılan taşlı saldırının ardından muhalif seçmenler meydanlarda kenetlendi.
CHP’nin “AKP’nin kalesi” olarak görülen illerde yaptığı mitinglere gelen seçmenler “Onları korumaya geldik” diyor. Saldırılara karşı Millet İttifakı’na sahip çıktığını göstermek isteyen seçmen; AKP’nin yüksek oy aldığı illerde meydanları dolduruyor. İttifaklar ve ortak milletvekili listelerine tepkiler nedeniyle başka partiye yönelen seçmenlerin de yeniden CHP’ye döndüğü görülüyor.
İNCE’YE AÇIK GÖNDERME
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle genç seçmenleri işaret ederek “Korkunç şeyler yapmaya hazırlar. İlk turda bu işi geçmek zorundayız” gibi çağrılar yapıyor. İmamoğlu ise artık açıktan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye gönderme yaparak “Bu iş dansla olmaz. Gençler, oyları bölmeyin” diyor.
Öte yandan iktidar ekonomik sıkıntılar nedeniyle Millet İttifakı’na yönelen seçmenini “terör” söylemiyle kendine çekmeye çalıştığı için Kılıçdaroğlu artık meydanlarda, “Bize milliyetçilik dersi verecek kişi anasından doğmadı” ifadeleri kullanıyor. CHP kurmayları da bu terör söylemi için “Numara artık tutmuyor” diyor.
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