Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya İstanbullu yurttaşlardan sert tepki: ‘Yaşanandan utanıyoruz’

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararı tepki görüyor. Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, kararın adil olmadığı görüşünde hemfikir. İşte yanıtlar:

Ömer Daraman (73, Emekli): Kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum.

Menekşe Gedik (50, Aşçı): Aslında böyle bir olayı bekliyordum. Kötülerin kazandığı bir dönemde yaşıyoruz.

Şevki Aksu (68, Emekli general): Bazı olaylar, üzerine konuşulacak değil, utanılacak olaylardır. Yaşananlardan utanıyorum. Köşeye sıkışan canlıların hepsi beklenmedik şekilde hareket ederler. Bazı şeylerin sonuna geldiğinde bunu hazmetmek gerekir. Hazmedilmediğinde, tarafı olan kişilerde de huzursuzluk oluşturur. Böyle olaylar yaşanır.

Cemalettin Yaşar (55, Emekli, çalışan): Haksız yere hapis cezası verenler hesabını da vermeli. Gençlerimiz hayal bile kuramıyor. Üç öğretmen çocuğum var, hepsi atanmayı bekliyor.

Leyla Aydın (61, Ev hanımı): Yeniden siyasete atılmasın diye haksız yere verilen bir ceza.

Dursun Çakmak (57, Özel şoför): Recep Tayyip Erdoğan’a yıllar önce yapılanı, bugün kendisi İmamoğlu’na yapıyor. Bunları AKP’li biri olarak söylüyorum.

Harun Cüneyt Büyükakın (55, Emekli): Bu kararı kabul etmiyorum. Bana göre Türkiye’de yargı bağımsız değil.

Ali Rıza Türker (74, Emekli gazeteci): Türkiye’nin önündeki süreçte yapılan bu gibi ataklar, kitlelerin daha sıkı şekilde birbirlerine sarılmalarını sağlar.

Eda Monica Koç (66, Emekli): Bu düzende her şeyin beklenmesi gerektiğini biliyorum.

Hüseyin Çelik (73, Emekli): Böyle akıldışı bir karar da ancak böyle bir süreçte alınabilirdi.

Hamdiye Bekar (58, Emekli mali müşavir): Artık ne bağımsızlığa ne de başka bir şeye güvenimiz kalmadı.

Melahat Açıkel (62, Ev hanımı): İmamoğlu İstanbul için çalıştı. Haksız yere verilen karara karşıyım.

Andol Paricianos (75, Emekli Öğretmen): Birçok siyasi olay gördüm. Bu kararı hiç tasvip etmiyorum. Adalet mutlaka yerini bulacak.

Ekrem Öz (57, Esnaf): Hükümetin oyunları bitmez. Seçim yaptırmamak için her şeyi yapıyorlar.

Aziz Yıldırım (77, Emekli): Ekrem İmamoğlu’na gelene kadar ne suçlular var. Bu düzende her şey beklenir.

Hacer Gülsen Tamer (62, Öğretmen): Olayların, yargıların, özgürlüklerin kendi çıkarları dışında gelişmesine izin vermiyorlar. ? İSTANBUL