Mecidiyeköy’de temel atan Ekrem İmamoğlu davanın savcısına yüklendi: 'Adalet herkese lazım'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün Mecidiyeköy’de, “Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi”nin temelini attı. Temel atma töreninde İmamoğlu’na Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Geçen iki günde halkla gerçekleştirilen buluşmalardan ve soğuktan dolayı sesinin kısık olduğunu belirten İmamoğlu, “Allah biliyor ki, bu ülkenin sesi kısılmayan 85 milyon insanı var. Onun için bir Ekrem’in sesi kısılmış, ne olacak? Milletimizin sesi asla kısılmadı ve kısılmayacak” dedi.

Törende açıklamalarda bulunan İmamoğlu, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

"İŞİMİZE ODAKLIYIZ"

Davanın savcısına ilişkin sert eleştirilerde bulunan İmamoğlu, “Sayın savcının vermiş olduğu dilekçede; mahkeme sürecinde daha mütaalalar oluşmamışken bir USB üzerinden ortaya koyduğu mütaalasını bilgisayara aktarmasından tutun da bir sürü eksiği yanlışı olan insandan bahsediyoruz. Onun için bu saatten sonra kendisinden doğruyu beklemek, bu kadar yanlışı yapan hukuka zarar veren, bize Türk yargısına bu kadar zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur” diyerek şöyle devam etti: Adalet, herkese lazım. Ama biz işimize odaklıyız bundan sonra yapacaklarımıza ve yüce Türk yargısını hakkıyla temsil edecek olan yargıçlara, hâkimlere güvenmek istiyoruz. Onların doğru kararlarıyla bu yapılan büyük yanlışı geri döndürmelerini istiyoruz.”

AKP VE MHP’DEN TELEFON

AKP ve MHP tarafından yapılan “kesinleşmemiş bir karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar” ifadelerine ilişkin ise İmamoğlu, “Niçin fikirlerini söylemiyorlar? Kesinleşmemiş de olsa madem onları yaralayan yanları var. Niçin yorum yapmıyorlar? Yorum yapan cesur insanlar var, teşekkür ediyorum. Her iki siyasi partinin içinden beni arayıp üzüntülerini bildiren AK Parti’li, MHP’li siyasetçiler var. Bu lafı edeceklerine yetkili kurullarından ne düşündüklerini de söylesinler. Mesela hak etmiş miyiz, hak etmemiş miyiz? Merak ediyorum. Ben onlara bu soruyu sorayım. Ona bir cevap versinler, ben de onların yorumlarına o zaman cevap veririm.”