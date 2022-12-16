Eski AKP'li Bakandan İmamoğlu kararına tepki: Ecevit'i yasakladık geldi başbakan oldu

16 Aralık 2022 Cuma, 22:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Mahkeme kararına muhalefetin yanı sıra AKP'li isimlerden de tepki geldi. Eski bakan, AKP üyesi Hüseyin Çelik, "Bir ülkede adaletin gücü yoksa orada gücün adaleti devreye girer ve gücün adaleti her zaman zalimcedir. Başta sayın Cumhurbaşkanımız 'bu karar benim aklıma yatmıyor' demesi lazım" dedi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Çelik, şunları kaydetti:

"Yol yapmışız, köprü yapmışız. Bunları geçin. Bunlar komünist ülkelerde de var ama yönetim itibariyle dünyanın en iğrenç ülkesi hangisidir? Esas AK Parti'nin hassas olması gereken konular bu konulardır. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum. Siz hukuk devleti misiniz, değil misiniz?

Yalnız bugün İmamoğlu'na gösterilen hassasiyet zamanında Erdoğan'a gösterilmemişti.

MAĞDURİYET MUHALEFETE YARAR MI?

Bakın Demirel'i yasakladık, geldi başbakan oldu. Ecevit'i yasakladık geldi başbakan oldu. Tayyip Bey yasaklandı geldi başbakan oldu. Elbette insanlar göz göre birine haksızlık yaptığınız zaman onun bedelini size ödetirler. Mesele cumhurbaşkanı adaylığı değil ben İBB Başkanı olsa bile bu haksızlık kabul edilemez.