Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'ye oy verenlere çağrı: 'Utanmadan sıkılmadan Gazze edebiyatı...'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:30

Güncelleme: 05.03.2024 - 12:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazze Yardım Tırları Uğurlama Programı'nda konuştu.



İmamoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"2023 Ekim ayından beri Orta Doğu coğrafyasında ne yazık ki en büyük insani dramlardan biri Gazze'de yaşanıyor. Hiçbir gerekçe sivil ve masum bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların katledilmesini atfedemez. Artık bombadırmanların olağan hale gelip ne yazık ki haber değeri bile taşımadığı günleri yaşıyoruz. Biz İstanbul halkı olarak bu insanlık dramının sıradanlaştırılmasına elbette seyirci ve kayıtsız kalamadık. Hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.

İSRAİL'E SOYKIRIM DAVASI

Gazze'de her gün her dakika net ifade ediyorum bir insanlık suçu işleniyor. Bazı uzmanlara ve hukukçulara göre İsrail'in yaptığı bu soykırım tarihe kötü bir süreç olarak geçmiştir. Hatta Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'in soykırım yaptığı iddiasıyla açtığı davayı kabul etti. Bu hukuki sürecin bütün dünya tarafından desteklenmesi çok önemlidir. İsrail devleti önümüzdeki dönemde soykırım suçu ile yargılanacak. Bu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin öncülük ettiği bir davadır. Dünyada da çok büyük yansıması oldu. Filistin davası dünyada insan hakları mücadelesinin yeniden bayrağı oldu. Açık söyleyeyim, üzüldüğümüz bir şeyi ifade edeyim; Böylesi bir süreçte peki Türkiye nerede? Nerede Türkiye'nin bu yöndeki yapacağı, yapabileceği hamleler?

Uluslararası Adalet Divanı'na dava açan Güney Afrika'nın arkasında bizde diğer ülkeler gibi sıralandık. Çünkü ne yazık ki bu yöndeki eksikliğin, kendi ülkesindeki sıkıntıları, süreci, yaşattıkları üzerinden ifade edeyim ki yapabileceği bir hukuki süreç dünyadada karşılık bulamaz. Ülkesinde bu konuda düzgün davranmaz, ayrımcılık yapar ve eşitliğin, insanlığın görevlerini üstlenemezsiniz bu süreçte öne çıkamaz ve adımlar atamazsınız.

"LAFLA DEĞİL SAMİMİCE KARŞI ÇIKMA ZAMANIDIR"

Atatürk'ün mücadelesi tüm mazlum halkların mücadelesiydi. Türkiye, 20. yüzyılın başında dünya mazlumlarının özgürlük mücadelesinin en öndeki hattıydı. Gazze'deki soykırıma lafla hamasetle değil gerçek anlamda samimice karşı çıkma zamanıdır. Biz her zaman masum ve mazlum Filistin halkının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

İMAMOĞLU'NDAN KURUM'A: "ALLAH SENİ AFFETSİN"

Çok üzüntü verici bir olay daha yaşadık. Tabi biz alışığız bunlara. Seçim öncesi şirazesi kayan bazı insanlar neye laf edeceğini, neyi neye söyleyeceğini şaşırıyor, karıştırıyorlar. Ben onun için üzülerek ithal ya da acemi aday diyorum ama kalkıp bana Gazze'yi anlatıyor. Kazanırsa Gazze kazanacakmış. Ben buradan tek bir şey söylüyorum, "Allah seni affetsin" diyorum. Bu tarz düşüncelerle başarılı olacaklarına "Allah yardım etsin" diyorum.

Türkiye'nin hamaset dolu ama aslında pasif ve korkak dış politikasının sözcülüğünü yapmış oluyor. Bir yandan da hükümete "sen bir şey yapmadın" demek istiyor. O gelince İstanbul'a Gazze ile ilgili süreçleri çözeceğini iddia ediyor. Farkında olmadan sayın Cumhurbaşkanı'nı Filistin konusunda eleştiriyor aslında.

Yarın onu atayan irade, "Gazze derken bana mı sordun" diye kızarsa eğer ne yapacak diye düşünmeden edemiyorum. Daha öncede Mavi Marmara konusunda da çıkıp "Mavi Marmara'yı bana mı sordunuz" diye çıkıp fırça atmıştı.

"AK PARTİ'YE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM..."

Gazze'den bahserken de bunu der mi vallahi der bunu da açık net ifade edeyim. Buradan AK Parti'ye gönül vermiş bütün kardeşlerime kalbimin derinliklerinden kopan şu sözleri söylemek istiyorum;

Sevgili hemşerilerim... AK Parti'ye oy vermiş olabilirsiniz. Artık yeter. Bu tutarsız, sadece sizlerin inanç dünyanız üzerinden siyaset kurgulayan iktidara 31 Mart'ta en büyük cevabı sizler verin.

Sizler bunu düşünmek zorundasınız. Seçimmiş, siyasetmiş, kazanmakmış, kaybetmekmiş. İnanın hepsinin çaresi var. Daha önce söyledim, yine tekrar ediyorum; Bin defa kaybederim ama bir kez bile ayrımcılık yapmam, insanı ayırmam, hor görmem.

Bugün buradan bir şey daha ekliyorum; İnanın bana bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı, merhametimizi ve yüce dinimizi ve diyanetimizi bir kez bile manipüle etmedim, etmeyeceğim bu kadar net.





Aylardır Filistin'de masumlar inim inim inlerlerken, ticareti durduramayanlar , gemilerini limanlara çekemeyenler kalkıp utanmadan sıkılmadan Gazze edebiyatı yapıp İstanbul seçimine malzeme yapmaya kalkıyorlar. Biraz samimi olsaydınız Güney Afrika hükümetinin gösterdiği dirayeti gösterirdiniz. Gazze'ye el uzatmak için İBB'yi kazanmayı beklemezsiniz, bekleyemezsiniz. Böyle bir haddiniz yok. İşinizi yapın, görevinizi yapın. Bizde sizleri takdir edelim. İşe önce ticareti durdurarak başlayın."



