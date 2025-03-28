Son dakika... Gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi!

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Gözaltına alınmıştı: İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi!
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DHA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Beleidye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.

Aklama suçları soruşturma bürosunca verilen gözaltı kararının ardından, Pehlivan'ın TCK 282 ve 5549 sayılı kanun kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pehlivan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Pehlivan’ın ifadesinin savcılıkta alınacağı öğrenildi.


Etiketler: #avukat #Ekrem İmamoğlu #Mehmet Pehlivan #gözaltı

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