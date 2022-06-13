Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 23:10
Ekrem İmamoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik
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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. İmamoğlu, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu kutlar, Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ederim" ifadelerini kullandı.


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