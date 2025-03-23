Ekrem İmamoğlu'ndan cezaevinden ilk mesaj: 'Beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:03

Güncelleme: 23.03.2025 - 22:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları yazdı:

"Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.

15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu.

Erdoğan’a “artık yeter” dedi.

Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum.

O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak."