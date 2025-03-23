Ekrem İmamoğlu'ndan cezaevinden ilk mesaj: 'Beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden ilk mesajını paylaştı. İmamoğlu mesajını "Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'ndan cezaevinden ilk mesaj: 'Beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. 

İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları yazdı: 

"Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.

15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu.

Erdoğan’a “artık yeter” dedi. 

Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum.

O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Silivri Cezaevi #CHP

İlgili Haberler

Mahmut Arıkan’dan İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki: ‘Barikatlar keşke İsrail'e giden gemilerin önüne konulabilseydi’

Mahmut Arıkan’dan İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki: ‘Barikatlar keşke İsrail'e giden gemilerin önüne konulabilseydi’
CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? Ön seçimde İmamoğlu'na kaç oy çıktı? CHP 23 Mart CHP ön seçim sonuçları....

CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? Ön seçimde İmamoğlu'na kaç oy çıktı? CHP 23 Mart CHP ön seçim sonuçları....
Bursa'da 'Ekrem İmamoğlu' desteğine polis müdahalesi

Bursa'da 'Ekrem İmamoğlu' desteğine polis müdahalesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler