Bursa'da 'Ekrem İmamoğlu' desteğine polis müdahalesi

Bursa'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için eski stadyumdan Heykel'e yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti.

Bursa'da 'Ekrem İmamoğlu' desteğine polis müdahalesi
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ANKA
Yayınlanma: 23.03.2025 - 21:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir araya gelen vatandaşlar eski stadyumdan Heykel'e yürümek istedi. Polis uyarıların ardından TOMA ile su sıkarak yurttaşlara müdahale etti.

2 kişinin polis tarafından alındığı belirtilirken gözaltına alınıp alınmadığına dair net bir bilgi verilmedi.


 


Etiketler: #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı #polis #İmamoğlu

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