Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a video tepkisi: İstanbul'un sorunlarını konuşalım

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde il başkanlığına seçilen Özgür Çelik’e tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşti.

İmamoğlu’nu makam odasında ağırlayan Çelik, “İstanbul’un 39. ilçesiyle ve başkanımızla çok uyumlu bir süreç üreteceğiz. 2024’te, yeniden İstanbul’u kazanacağız. Bütün engellenmeleri ortadan kaldırmayı ve 30 belediye kazanmayı hedefliyoruz” dedi. İmamoğlu ise “İstanbul’u kazanmak önemlidir. Birlikte umarım güzel bir yol yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BOŞ İŞLERLE...’

CHP İstanbul İl Kongresi’nde Cemal Canpolat’ın kendisini hedef alan sözleri sorulan İmamoğlu şunları söyledi: “Üslup açısından yaşanmaması gereken bir durumdu. Kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansımız yok. Bu konuyu partimizin disiplin işlemlerinin yürütebileceğini düşünüyorum.”

Canpolat’ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP grup toplantısında yayınlanmasına da değinen İmamoğlu, “Boş işlerle uğraşıp 4-5 yıldır Ekrem İmamoğlu’na muhalefet yapmaya bir çaba gösteriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’nın o videoları izlemesinin yerine İstanbul’un meseleleri üzerine benimle konuşmasını dilerdim. Kendileri açısından eksi bir puan olarak görüyoruz. 4 senedir bekleyen bir metrobüs alım kararının önünde duruyor. Bunları konuşmak gerek” diye konuştu.

İttifak ile ilgili sorulara yanıt veren İmamoğlu 2019 seçimlerini hatırlattı ve “İstanbul Gönüllüleri hâlâ devam ediyor” dedi.

‘GÖNÜLLÜLER İTTİFAKI’

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel de dün CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e ziyarette bulundu. Özel, “İstanbul’la ilgili umudumuz, bir kat daha arttı. Bu kongre İstanbul için çok iyi bir sonuçtur. Türkiye için doğurduğu sonuçları da günü gelince tartışacağız. 6 Kasım günü bütün ittifak ortakları ve toplumsal ittifak potansiyeline yönelik olarak çok önemli yansımaları olacaktır. Yeni bir sayfa açmaya geldiğimizi ifade etmek çok mümkün” dedi.