Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: 'Niyetler iyi değilse...'

Yayınlanma: 24.03.2024 - 15:57

Güncelleme: 24.03.2024 - 16:01

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde ‘Kiptaş Kırlangıç Evler 1. Etap Anahtar Teslimi’ törenine katıldı. İmamoğlu yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul adayı olan Murat Kurum’a isim vermeden gönderme yapan İmamoğlu, “Tek dertleri İstanbul’a ihanet olarak tarif edilen işlerin bir avuç insanı mutlu etmek, zengin etmek. Kentsel dönüşüm adı altında da bu ihaneti bir kalıba sokmak. Bu ihanetin sorumlularından biri de ilgili bakanlıktır. İşte o dönemin bütününe hakim olan kişi de bugün İstanbul’a aday olarak gönderilmiştir.

Aslında İstanbul’a dönük bundan sonraki süreçte atılmak istenen adımların gerçek niyetini açıkça ortaya koyuyor. Bunlar ihanete doymamış haksız kazanca ranta doymamış ve aynı şeye devam etmek istiyorlar” dedi.

“HİÇBİR FAYDASI YOK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez" sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu, “Bir örnek vereyim; Onların yönettiği Kiptaş 24 yılda kaç yapıya çözüm buldu biliyor musunuz? Yalnızca bin 632 yapı.

Bizim yönettiğimiz Kiptaş ise 4.5 yılda iki bin 93 bağımsız birime çözüm üretti. Yani biz onların 25 yılda yaptığından daha fazla işi bu 5 yılda yaptık.

Üstelik onlar bu yönetimlerin diyorlardı ya hükümet de onlarındı büyükşehir belediyesi de onlarındı Kiptaş da onlarındı. Hükümet belediye işbirliği içinde çalıştılar. Biz ise bakın bu kadar iş yapıyoruz tek bir kamu bankasından bir kuruş bile destek görmeden bunu başarıyoruz. Allah’a şükür onlardan daha çok iş ürettik.

Çünkü niyetler iyi değilse hükümet ve belediyenin aynı partiden olmasının hiçbir faydası yok. Sadece vatandaşın zararını büyütürler. İstanbul bu gerçeği yıllarca yaşadı” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından satır başlıkları şöyle:

“Sözde yapılan kentsel dönüşüm gerçekten riskli ve öncelikli alanlara değil, birileri için bol kazançlı alanlara odaklanan dönüşümdü. Ve İstanbul böyle bir süreçle neredeyse 20 yıl aldatıldı.

Sözde kentsel dönüşümün ne olduğunu anlamak için İstanbul’un haritasına bakmak yeterli. İnanın incelik baktık ve bakanlık tarafından ilan edilen İstanbul’daki kentsel dönüşüm alanlar ile taşıdığı risk bakımından öncelikli alanları karşılaştırdık.

Bakanlık diyor ki burası dönüşecek ama burası riskli alan değil. Yani rezerv alanı ilan edilen alan riskli değil. Maalesef kentsel dönüşüm alanı ilan edilen 69 alandan sadece 2 tanesi gerçekten öncelikli risk taşıyan alan. Yani bakanlık Allah korusun bir depremde büyük hasar ve can kaybı yaşanabilecek alanları bıraktı daha az riskli ama daha çok rantlı alanları kentsel dönüşüme açtı.

Bu zihniyet kentsel dönüşümü inanın yapamaz. onlar için kentsel dönüşüm sadece rant üretmekten ve bir avuç insan dağıtmaktan ibarettir nokta. Başka bir dertleri yok.

“BİZ SÖZ VERDİK Mİ YAPARIZ”

Dar gelirli emeklilerimizin, inşaat maliyetinin yüzde 65’ini biz karşılayacağız. Riskli bina ilan edilen yapılara bakanlığın verdiği 5 bin 500 lira kira yardımı var. 5 bin 500 liraya kiralık oda bulamıyorsun İstanbul’da öyle değil mi? Ekonomiyi perişan ettiler.

Biz bu eksikliği gördük. Bunun üzerine 7 bin lira ekstra kira desteği vereceğiz. Başka bir şey daha yapıyoruz. Hem ev sahiplerine hem de kiracılara destek vereceğiz. Önümüzdeki 5 yıl için, 22 bin konut biriminin yeri, projesi, her şeyi hazır.

Bütün bu söylediklerim ince ince hesaplanmış ölçülüp biçilmiş gerçekçi vaatlerdir. Bizim iş ahlakımızı ve sorumluluk duygumuzu en iyi benim Beylikdüzü’ndeki komşularım bilir. Söz verdik mi yaparız biz. Bunu 2014’ten yana bilirsiniz."