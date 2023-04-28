İmamoğlu'ndan seçim sonrası için 'kentsel dönüşüm' mesajı: 'İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:13

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da 'KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler' projesinin anahtar teslimi törenine katıldı. İmamoğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.

"DOĞRU VE SAĞLIKLI BİR MODELLE YAYGINLAŞACAK"

Burada konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "14 Mayıs’tan, seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye'ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul'da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız. O kadar doğru bir model ki şimdiden İstanbul'da uyguladığımız bu modeli şu anda hükümet kopyaladı ve uyguluyor. Bu kötü bir şey değil. Hükümetin kopyalayıp uyguladığı bu modelin aslında biz ilk yaptığımızda, onlar bizi internet sitesi üzerinden 'İstanbul yenileniyor' mekanizması kurdunuz diye aşağı çekmeye çalıştıklarında gelin siz de uygulayın demiştik. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Dolayısıyla yeter ki doğru kopyalansın, doğru uygulansın, hiç önemli değil" dedi.

3 GÜNDE YIKILMASI PLANAN BİNA 8 SAATE YIKILDI

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Uzlaşma, tahliye yapım dahil tüm süreçleri 'İstanbul Yenileniyor' modeliyle yürütülen ve bugün hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğimiz Bağcılar Kiraz Evler Projesi bu işi çok iyi bildiğimizin ve doğru yaptığımızın net olarak göstergesidir. Bakın burada binaların hepsinin yıkımını yaptık. 253 konut. Burası, 1992 yılında inşa edilmiş As Fatih Kent Sitesi. Eski site 2017 yılında riskli yapı ilan ediliyor. Sitede yaşayanlar, çok uzun süre dönüşüm için çare aradılar. Dayanıksız bloklarda korku içinde yaşadılar.

Sonuçta 2020'de ki yine bizim teşvikimizle üçte iki çoğunluğu sağladılar. Geldiler, Kiptaş'a başvurdular. Kiptaş örnek proje için çalışmalara başladı ve mimari projesini de site sakinleriyle paylaşıp onların beğenilerine de sunuldu. Nisan 2021'de yani tam 2 yıl önce buranın yıkımını başlattığımızda arkadaşlarım 3 günde yıkılmasını planlamıştı ama tam 8 saatte yıkıldı. O kadar kötü koşullarda olan bir binaydı. Bugün de burayı teslim ediyoruz. Bir örnek verelim. İstanbul'da bugün kampanya yapan aklın örneğini; TOKİ Tuzla'da 3 buçuk yılda 508 adet konutun yalnızca temelini atabildi şu ana kadar.

Onun için ben arkadaşlarıma hep söyledim. Havaya bakıp iş yapmayacaksınız. Vatandaşla konuştuğunuz her işi zamanında teslim edeceksiniz. Onun için ben buradan Kiptaş’ın emek veren bütün çalışanlarına, buradaki yüklenici kardeşlerime, onların çalışanlarına, genel müdürüne, yönetimine yürekten teşekkür ediyorum."

Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sonrası, 253 konut ve 1 kreşten oluşan projenin, anahtar teslimlerinin bir kısmı sahnede gerçekleştirildi.