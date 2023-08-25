Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' eleştirisi: Böyle bir ihtiyacımız yok

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

İstanbul’da içme suyu, atıksu ve yağmur suyu hizmetlerinin 2053 yılına kadar sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacak kısa, orta ve uzun dönem politikalarının yer aldığı, 2018’de çalışmalarına başlanan “İSKİ 2023-2053 İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı”nın tanıtımı, İSKİ Genel Müdürlüğü’nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, “İSKİ 2023-2053 İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı”nın da ona sadık kalınarak uygulanmasının da çok önemli olduğunu söyleyerek “Plana sadık kalmazsak çok daha büyük tehditlerle İstanbulumuz karşı karşıya kalabilir” dedi.

‘ACI BIR FATURA’

İmamoğlu yurttaşa ödetilen bedellerden biri olarak Melen Barajı’nı örnek verdi. İmamoğlu, “Melen Barajı, master plana göre 2053’te bu şehrin yüzde 50’nin üzerindeki su tüketimini sağlayacak kaynak olarak tariflenmiştir. Melen Barajı bulunduğu havza itibarıyla yağışı yoğun olan ve 1989 yılında atılmış bir adımla bugüne kadar gelmiş. Bu çalışma, temelinin atıldığı 2016 yılında, günü ve saati verilerek açılışı yapılacak diye bir taahhütte bulunmuştur. 2019 yılında ben İBB başkanı adayıyken sayın cumhurbaşkanımız, meydanlarda ‘2071’e kadar İstanbul’un su sorununu çözdük’ demiştir. Çünkü muhtemelen Melen Barajı’nın bittiğini düşünmüştür. Ama göreve gelir gelmez Melen Barajı’yla ilgili brifing istedim. Ve ne yazık ki acı bir faturayla karşı karşıya kaldık. Melen’i ziyarete gittim. Gittiğimizde üzülerek gördük ki Melen Barajı, yani 2053’te İstanbul’un yüzde 50 su ihtiyacını karşılayacak barajın gövdesi yapılmış. Ama gövdesi çok derin çatlaklarla dolu ve su depolanamaz haldeydi” diye konuştu.

Master planı içinde Kanal İstanbul belasının olmadığını vurgulayan İmamoğlu, “Kanal İstanbul diye bir kavram yok. Avrupa yakasındaki temel su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu oranından bakışla Sazlıdere Barajı yok edilemez. Kanal İstanbul, Sazlıdere Barajı’nı yok ediyor. Bütün su altyapısını, bütün su taşkın meselelerini, bütün yeraltı suyu dengelerini altüst eden bir Kanal İstanbul meselesi, İstanbul’un geleceğinde olamaz. İstanbul’un böyle bir ihtiyacı yok” dedi.

‘DAHA FAZLA ÜZÜLDÜM’

Melen Baraj’ının durumuna çok üzüldüğünü belirten İmamoğlu, “Ben sayın cumhurbaşkanından daha fazla üzüldüğümü iddia ediyorum” dedi. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü o para hepimizin parası. O bitmiş olsa biz mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Ancak bugün bakınız 2019’dan bu yana Melen’le ilgili çağrılarımıza rağmen ne o barajın tadilatı, tamiratı ile ilgili akıbeti konusunda bilgi sahibiyiz ne de bundan sonraki süreciyle alakalı da net bir cevabımız yok.”