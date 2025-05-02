Ekrem İmamoğlu'ndan 'Konya' mitingine çağrı: Erdoğan'a 'Mevlana' göndermesi!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 15:28

Güncelleme: 02.05.2025 - 15:29

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, yarın Konya'da gerçekleştirilecek.

Yarınki miting öncesi, İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi.

"MEVLANA" GÖNDERMESİ

Yurttaşları yarınki Konya mitingine davet eden İmamoğlu, Erdoğan'a isim vermeden seslenerek, "Sen insanlara 'telef oldunuz' diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz. Biz Hz. Mevlana'nın diyarı Konya’dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız" dedi.

İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sen ruhunu kibre teslim et, biz milletin kalbinde olacağız.

Sen insanlara 'telef oldunuz' diyecek kadar kontrolünü kaybet, biz Anadolu irfanından, bu toprakların vicdanından, ahlakından beslenmeye devam edeceğiz.

Biz Hz. Mevlana'nın diyarı Konya’dan, bu kibre ve zorbalığa karşı sevgi diliyle haykıracağız.

Hoşgörü, bereket, barış, ahlak ve adalet diyeceğiz.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmanızda ben de yanı başınızda, Konyalı hemşehrilerimin ve çevre illerden gelen kardeşlerimin yanında olacağım."