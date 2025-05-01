Özgür Özel Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek İstanbul’dan Ankara’ya harekete geçti.

Özgür Özel Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti
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ANKA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “ikinci dalga” olarak nitelendirilen operasyonların ardından pazar gününden beri İstanbul’da çeşitli temaslar yaptı.

Özel, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Kartal’daki ve Kadıköy’deki mitinglere katıldı.

Özel, daha sonra İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin ailesini evinde ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından ise Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne gitti. Özel burada, partisinin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya ve Buğra Gökce ile görüştü.

Özel, İstanbul programlarını tamamlayarak Ankara’ya dönmek üzere harekete geçti.


Etiketler: #1 Mayıs #Özgür Özel #silivri

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